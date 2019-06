Amici | la scelta drastica di Irama | molla tutto | così l' ex trionfatore rivoluziona la sua

Mameli ripescato ad Amici 2019/ Video - torna per la semifinale : la scelta di Britti : Mameli torna nella scuola di Amici 2019 . Dopo l'eliminazione è stato ripescato da Alex Britti . Come reagirà Loredana Berté alla notizia?

Mameli ripescato ad Amici 2019/ Video - torna per la semifinale : la scelta di Britti : Mameli torna nella scuola di Amici 2019 . Dopo l'eliminazione è stato ripescato da Alex Britti . Come reagirà Loredana Berté alla notizia?

Amici 2019 - settima puntata del Serale in diretta : la scelta dei semifinalisti : Maria De Filippi - Amici 2019 Amici 2019 arriva alla settima puntata del Serale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2019: anticipazioni settima puntata del Serale Dalle 21.10 circa, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi conduce la settima puntata Serale di Amici 18, la prima che vedrà gli ...