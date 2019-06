L' era dei micro-influencer

Cosa è stato presentato alla più importante fiera dei videogiochi : Per qualcuno è un evento ormai in declino, sopravvalutato, un'ombra di quello che era un tempo, parzialmente soppiantato da altre manifestazioni o reso obsoleto dalle conferenze online delle case produttrici. Eppure anche in questo 2019 alla fine, la fiera E3 di Los Angeles ha dimostrato di essere il vero appuntamento chiave per conoscere il futuro immediato e non solo del mondo dei videogiochi. Decine di annunci, ore di video mostrati, uno ...

Il Segreto - spoiler al 21 giugno : Francisca ricompare durante la liberazione dei Castaneda : Molti colpi di scena attendono i fan della soap Il Segreto nel corso degli episodi in onda su canale 5 dal 17 al 21 giugno prossimi. I telespettatori infatti, assisteranno a graditi ritorni, come quello di Emilia e Alfonso che verranno finalmente liberati grazie all'intercessione di Fernando il quale ucciderà i sequestratori. Un altro colpo di scena attende però il Mesia, che si troverà al cospetto di donna Francisca, armata di pistola e pronta ...

Facebook lancia l’app che pagherà gli utenti per la condivisione dei dati : Facebook ha annunciato Study, la prima applicazione che ricompensa in denaro chi condivide volontariamente informazioni personali. Un sistema per ottenere una profilazione mirata degli utenti senza violare alcuna policy sulla privacy. “Study from Facebook” è trasparente su quali dati registra, come e chi li userà, e in cambio remunera la partecipazione volontaria dell’utente con un sistema di premi gestito dall’azienda ...

L’Italia libera dai pesticidi comincia dai Comuni. Norme e incentivi a tutela dei cittadini : L’Italia libera dai pesticidi comincia dai Comuni. Sono, infatti, quasi 70 i Comuni italiani che si sono attivati per salvaguardare la salute dei cittadini e dell’ambiente partendo dai regolamenti: divieto di pesticidi nei giardini pubblici, sulle alberature e le aiuole, soprattutto nei parchi giochi e nelle scuole. Ma anche aiuto concreto a chi, nelle aree agricole periurbane, vuole coltivare senza ricorrere alla chimica di ...

Che ci faccio qui - Sammy Basso : “L’ironia salverà il mondo”. E il programma di Iannacone si conferma uno dei fiori all’occhiello di RaiTre : FQ Magazine Notte della Taranta, Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla conduzione: gli intellettuali lanciano un “appello alla dignità” “Sospeso a metà strada tra una mente giovane e un corpo già vecchio“. È così che vive Sammy Basso a causa della sua malattia, la progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford. Un nome tirchio di ...

Scuola De Scalzi-Polacco di Genova - la paura dei genitori diventa anticamera del razzismo : Questa storia parte con una lettera: la scrive il papà di un bambino iscritto alla Scuola Primaria De Scalzi-Polacco, è indirizzata all’assessore alle politiche educative e dell’Istruzione del Comune di Genova, e chiede chiarimenti circa “la presenza di persone, ‘senza dubbio extracomunitarie’, che seguirebbero lezioni contemporaneamente ai bambini e che utilizzerebbero lo stesso accesso utilizzato dai bambini“. Sarebbe ...

Ed Sheeran : le anticipazioni sulla scaletta dei concerti italiani : Ci siamo <3 The post Ed Sheeran: le anticipazioni sulla scaletta dei concerti italiani appeared first on News Mtv Italia.

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli

Italia-Bosnia 2-1 - le pagelle dei quotidiani – Gazzetta molto severa con Bernardeschi : Italia-Bosnia 2-1, le pagelle dei quotidiani – Vittoria in rimonta, coi “piccoletti” Insigne e Verratti. L’Italia soffre, corre, rischia ma alla fine vince di misura contro una Bosnia mai doma e fa un grosso balzo in avanti per quanto riguarda la qualificazione all’Europeo itinerante del 2020. Le pagelle di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport. Gazzetta dello Sport ITALIA (4-3-3): Sirigu ...

Decreto Sicurezza bis - via libera nel primo consiglio dei ministri dopo le Europee. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il primo consiglio dei ministri dopo le Europee si è riunito per approvare il Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla Conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il ...

Se anche la Guardia Costiera frega il parcheggio dei disabili : A Castellabate (Salerno) un'auto con permesso della Guardia Costiera occupa due parcheggi per disabili senza esporre l'apposito tagliando. Christian, un ragazzo con disabilità in carrozzina, notando l'abuso decide di provare a contattare l'ufficio competente: la telefonata che segue è surreale...Continua a leggere

In Italia il mercato dei media in calo : internet supererà stampa : Il mercato dei media in Italia si conferma in flessione: nel 2018 e' diminuito del 2% e anche la prima stima per il 2019 traccia una decrescita

Pace fiscale - record di cartelle rottamate : pari a 38 - 2 miliardi di euro. Nel decreto Crescita via libera a riapertura dei termini : Rottamazione ter e “saldo e stralcio” hanno fatto registrare numeri record “rispetto ai precedenti” con 12,9 milioni di cartelle rottamate pari a 38,2 miliardi di euro. I numeri della Pace fiscale sono stati presentati in audizione dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore: sono state oltre 1,7 milioni le domande presentate entro il 30 aprile. Nel frattempo le commissioni Bilancio e Finanze della Camera ...

