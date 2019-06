Salvini | a Roma non ci sono gabbiani ma mostri | comune tolga immondizia da strade

Matteo Salvini e Francesca Verdini/ Foto : passeggiata mano nella mano a Roma : Roma, Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno ormai coppia fissa: Romantica passeggiata per le vie della Capitale, ecco la Foto.

Nei ballottaggi in bilico il Pd si difende. Salvini - due vittorie in Emilia Romagna : Al leghista Alan Fabbri, già candidato governatore del 2014, il miracolo è riuscito: a spoglio ultimato, il Carroccio ha espugnato Ferrara. Invece, malgrado il rosario sempre in tasca, il miracolo non è riuscito al fotografo di matrimoni Roberto Salati nell’altro fortino rosso di Reggio Emilia, dove vince Luca Vecchi del centrosinistra. Tutti campa...

Gay Pride Roma - Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro Salvini : 'Fattene una ragione' : Ieri, sabato 8 giugno, a Roma si è tenuta la venticinquesima edizione del Gay Pride. Una tra le più grandi manifestazioni al mondo volta a difendere i diritti di tutti gli omosessuali. A questo evento hanno partecipato oltre 700 mila persone. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare volti molto famosi come ad esempio l'attrice Eva Grimaldi, in compagnia della nuova consorte Imma Battaglia, Vladimir Luxuria, Asia Argento e tanti altri. ...

Stop della Digos a uno striscione della Uil contro Salvini e Di Maio Il corteo a Roma : È successo durante la manifestazione dei sindacati del pubblico impiego: la polizia ha obbligato i partecipanti a ripiegare lo striscione. La spiegazione della Questura : «Deturpava un bene paesaggistico»

Roma - manifestazione pubblico impiego : Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio : E' ancora "guerra allo striscione". Durante la manifestazione sindacale unitaria dedicata al pubblico impiego in programma oggi a Roma, la Digos - secondo quanto denunciato da Michelangelo Librandi, segretario generale della Uil Fpl - avrebbe bloccato uno striscione contenente una vignetta ironica con protagonisti i ministri Di Maio e Salvini. Il sindacato aveva intenzione di metterlo al Pincio. Lo striscione Stamattina i sindacati sono scesi ...

Roma Pride in marcia contro i passi indietro. Con un nemico : Matteo Salvini : Il coro “Odio la Lega” e un ‘santino’ con una madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto del ministro dell’Interno Matteo Salvini; su un cartello il vicepremier è raffigurato truccatissimo, mentre su un carro il logo della Lega è tramutato in ‘Lega Pop - prima le italiane’. Madrina della manifestazione quest’anno è Porpora Marcasciano, fondatrice del Mit, Movimento ...

Rimosso striscione su Salvini e Di Maio - questura di Roma : “Nessuna censura - questione di decoro” : La questura di Roma cerca di spiegare per quale motivo la Digos, durante una manifestazione dei sindacati, abbia impedito l'esposizione di uno striscione ironico su Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per la questura non si è trattato di una censura, legata a motivi politici, ma di una scelta dettata dal decoro: "Si è ritenuto che lo striscione fosse lesivo del decoro paesaggistico".Continua a leggere

Roma - Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio. Uil : “Siamo piantonati - non dobbiamo aprirlo” : “Volevamo mettere lo striscione al Pincio questa mattina ma ci hanno bloccato perché troppo grande. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos, dicendo che visto che questo striscione era contro i due vicepremier non poteva essere aperto”. Quelli della Uil lo definiscono “ironico”, ma quello striscione di 108 metri quadri preparato in occasione della manifestazione unitaria sul pubblico impiego ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Matteo Salvini ridisegna la Lega : rivoluzione a Roma e nel Lazio - le due "Miss" che comanderanno : La Lega alla conquista di Roma e del Lazio, con vertici tutti nuovi a cominciare da una donna, la giovane Flavia Cerquoni, coordinatrice della Capitale. È il Tempo a delineare la mappa del potere all'interno del Carroccio, che prosegue la sua espansione verso Sud. Passaggio d'obbligo nella Capitale,