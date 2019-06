Mi dicevano negro di merda! 5 militari aggrediscono cameriere in pizzeria (Di sabato 8 giugno 2019) Cinque militari, fuori servizio e ubriachi dopo una serata in centro, se la sono presa con un ragazzo di colore che lavora in una pizzeria. "Mi hanno colpito alle spalle, mai successa una cosa del genere". Oltre ai pugni e agli insulti al giovane, hanno anche frantumato il bancone del locale. La titolare: "Spero vengano a scusarsi e a risarcire i danni". (Di sabato 8 giugno 2019) Cinque, fuori servizio e ubriachi dopo una serata in centro, se la sono presa con un ragazzo di colore che lavora in una. "Mi hanno colpito alle spalle, mai successa una cosa del genere". Oltre ai pugni e agli insulti al giovane, hanno anche frantumato il bancone del locale. La titolare: "Spero vengano a scusarsi e a risarcire i danni".

Cinque militari dell’esercito fuori servizio, stanziati a Bologna, contro un ragazzo di 29 anni originario del Ghana, che come ogni sera stava lavorando in una pizzeria di fronte alla stazione. Basterebbe già questo per rendersi conto della gravità dell’episodio. Ma non è tutto. A rendere la vicenda ancora più vergognosa sono gli insulti rivolti al ragazzo, apostrofato come un “negro di merda”. Glielo avrebbero ripetuto più volte. Anzi, “lo hanno detto anche ad altre persone che passavano da quelle parti” racconta D.T., vittima dell’aggressione.