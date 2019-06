Ombre sotto l’arcobaleno

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Julie Bindel scrittrice e femminista radicale, è stata aggredita per strada da un attivista transgender. È la seconda volta in poco tempo che in Gran Bretagna una femminista viene aggredita da una persona transgender, mentre a San Francisco, in una recente mostra d’arte trans sono state esposte mazze da baseball usate per picchiare le femministe e t-shirt che portavano ancora il loro sangue sopra. Perché accade tutto ciò? Per una parola di 4 lettere: TERF, ovvero Trans-Exclusionary Radical Feminist, l’epiteto che alcune persone trans usano per definire le proprie nemiche, le cosiddette femministe trans escludenti.Fiumi di inchiostro e di lacrime sono già stati spesi in questi anni nel braccio di ferro fra donne e donne trans per stabilire confini, uguaglianze e differenze fra queste due realtà del vivere femminile, credo però ...

