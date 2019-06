internazionale

(Di venerdì 7 giugno 2019) È l’unico paese dell’Unione europea dove il numero di persone che vive per strada sta diminuendo. Il segreto? Dare una casa a chi ne ha bisogno,condizioni. Leggi

Internazionale : In Finlandia c'è un piano radicale per aiutare i senza dimora. L'articolo del Guardian.