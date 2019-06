Le patate duchesse

cosacucino.myblog

(Di giovedì 6 giugno 2019) LeIngredienti Pepe Burro 30 gr Noce moscata500 gr Sale Uova 1 Tuorlo 1 Preparazione Sbucciate e tagliate a spicchi 500 g di, mettetele in una casseruola, copritele a filo di acqua fredda leggermente salata e lessatele; scolatele e passatele al passaverdure con disco fine. Insaporite con sale, pepe e noce moscata e incorporate 30 g di burro. Mettete su fuoco basso e mescolate energicamente fino a ottenere una purea piuttosto asciutta; togliete dal fuoco e aggiungete un uovo intero e un tuorlo. Mescolate fino a incorporarli perfettamente (a piacere potete unire un po’ di parmigiano). Imburrate una placca da forno; riempite per metà una tasca da pasticciere con il purè preparato e fatelo scendere sulla placca a ciuffi, a “esse” o a nidi (quest’ultima forma è adatta per essere poi riempita con verdurine stufate). Infornate e ...