Meteo Alto Adige | con il caldo inizia lo scioglimento della neve

Meteo - esplode l'estate ma resta alto il rischio temporali : Inizio di settimana con l'Italia divisa in due: sole e caldo al Nord, ancora rovesci al Sud specie nel pomeriggio. Nel weekend ondata di temperature africane soprattutto sulla costa tirrenica e nelle isole

Meteo Alto Adige : nel weekend primo anticipo d’estate : Dopo settimane di temperature al di sotto della media, in Alto Adige inizia a vedersi il primo anticipo d’estate: durante il fine settimana è previsto tempo soleggiato con temperature fino a +30°C. Lunedì si prevede sole con rialzo delle temperature. In montagna invece resiste il clima invernale. I passi Stelvio e Rombo restano chiusi per pericolo valanghe. L'articolo Meteo Alto Adige: nel weekend primo anticipo d’estate sembra ...

Meteo - il maltempo scivola verso il Centro/Sud : doppia tromba d’aria a Montalto di Castro [VIDEO] : Il vortice ciclonico arrivato dall’oceano atlantico settentrionale continua a provocare forte maltempo al Centro-Nord. In particolare, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, si sono verificate due trombe d’aria, molto vicine l’una all’altra e soprattutto intorno ad un gruppo di case, come potete vedere dal video in fondo all’articolo. Due vortici così vicini non sono di certo un fenomeno comune. Dalle immagini sembra che ...

Ribaltone Meteo : arriva l’estate. Ecco quando diremo addio a pioggia e freddo : Calendario a parte, di fatto la primavera non si è vista né sentita in questo 2019. Ma dopo un mese di maggio caratterizzato in gran parte da freddo, pioggia e temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell’Italia. Belle notizie sul fronte meteo: l’estate sta finalmente arrivando, anche se dovremo pazientare ancora qualche giorno. Sì, perché l’avvio di settimana sarà ancora all’insegna del ...

Meteo Alto Adige : passi bloccati da muri di neve di 12 metri : In Alto Adige le intense nevicate fuori stagione hanno costretto a posticipare le aperture dei principali passi: si sta lavorando sul passo Rombo, al confine con l’Austria, sul passo Stelvio, passo Stalle e passo Pennes. La neve si è accumulata fino a creare muri di 10-12 metri. La strada di Passo Rombo, che collega l’Alto Adige con il Tirolo, è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile: frese e pale ...

Meteo - freddo in Trentino Alto Adige : temperature inferiori alla media - nuova perturbazione in arrivo : Il Trentino Alto Adige oggi si sveglia con sole, vento fresco e temperature inferiori alla media stagionale, dopo la neve sulle montagne e la pioggia dei giorni scorsi e prima di una nuova perturbazione prevista da giovedì. Trento e Bolzano oggi hanno fatto registrare +10°C, Rovereto ed Arco +12°C, Merano +11°C, Bressanone +9°C. A Dobbiaco, Monguelfo e Solda in Alto Adige si sono rilevati -2°C. Sulle montagne, la stazione di rilevamento posta ai ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo Alto Adige : la primavera tarda ad arrivare - piogge nel weekend : In Alto Adige la primavera fatica a decollare, anche se il servizio Meteo provinciale prevede una breve tregua: “La perturbazione si sposterà verso est permettendo un progressivo miglioramento del tempo“. Oggi, “da ovest le condizioni tenderanno a migliorare con schiarite. Nel pomeriggio il tempo sarà variabile con sole e nubi accompagnate da qualche rovescio. Temperature massime tra +13°C e +20°C.” Venerdì, prosegue il ...

Meteo - freddo in Alto Adige : candele antigelo per proteggere i vigneti : Nella notte le vallate in Alto Adige sono state illuminate dalle candele antigelo: per evitare danni a vigneti, meleti e piantagioni di vario tipo, i contadini hanno acceso migliaia di piccoli fuochi per generare calore e non fare abbassare troppo la temperatura. Secondo il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin, dal 1987 non ha mai fatto così freddo a maggio: questa mattina a Solda sono stati registrati -9°C, a Selva di Val Gardena -7°C e a ...

Meteo Alto Adige : ad aprile 2019 tanta variabilità - caldo e pioggia sopra la media : Estrema variabilità: questo il minimo comune denominatore del bilancio Meteorologico del mese di aprile elaborato dagli esperti del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano. Sia per quanto riguarda le temperature, che per quanto riguarda le precipitazioni, si sono registrati picchi in entrambe le direzioni. Escursione termica di 30 gradi Ad aprile si è assistito ad un vero e proprio ping pong di temperature, soprattutto nella parte finale del ...

Meteo Pasqua e Pasquetta. Arriva il ribaltone termico : come saranno le nostre feste : Il Meteo continua a correre da un estremo all’altro, dal caldo al freddo e dal bel tempo al ritorno delle piogge e della neve. Insomma, la Primavera ci sta davvero mettendo a dura prova con i suoi continui alti e bassi. Dopo una parentesi quasi invernale che ha visto una domenica di freddo maltempo, ecco che l’atmosfera è pronta a subire una vera esplosione di caldo che caratterizzerà la settimana Santa. Il team del sito ...

Meteo - la tendenza fino alla settimana di Pasqua : nessun "ribaltone" all'orizzonte : Nei prossimi giorni pioggia e maltempo su gran parte del Paese, ma il clima dovrebbe mantenersi instabile anche nella...

Allerta Meteo Lombardia : pericolo valanghe ancora alto : Anche nel fine settimana il pericolo valanghe sulle montagne lombarde restera’ di grado 4 Forte – Scala europea del pericolo valanghe – su molti settori delle montagne lombarde. Situazione in lieve miglioramento domenica, ma l’attenzione sulla neve deve restare alta. Lo annuncia, in una nota diffusa oggi, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Secondo le previsioni del Centro NivoMeteorologico di ...