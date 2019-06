Italia aumentano i casi di tubercolosi e scabbia | Salvini | “Colpa degli immigrati

Migranti - l’allarme dell’Onu : in Italia diminuiscono gli sbarchi ma aumentano i morti in mare : Le Nazioni Unite lanciano l'allarme Migranti in viaggio dall'Africa all'Italia. Infatti, anche se confrontando i primi quattro mesi di 2018 e 2019 sono diminuite le vittime assolute, da 367 a 255, sono aumentati i morti in rapporto agli arrivi. Quest'anno 327 Migranti hanno perso la vita in mare per ogni 1000 che sono arrivati in Italia, contro i 39 dello scorso anno.

Elezioni europee 2019 - con la Brexit gli eurodeputati Italiani aumentano da 73 a 76 : Il numero degli eurodeputati italiani seduti al Parlamento di Strasburgo sarà aumentato da 73 a 76. Si tratta di una conseguenza della Brexit. Il prossimo 26 maggio gli italiani voteranno quindi per eleggere 76 rappresentanti all'Europarlamento, anche se inizialmente solo 73 si insedieranno mentre i restanti 3 dovranno aspettare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia giuridicamente efficace.

Italiani lenti a cambiare per la propria salute - aumentano i malati cronici e le persone non autosufficienti : Italiani ancora lenti a cambiare abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e alimentazioni scorrette, ma nel Bel Paese si muore sempre meno, grazie soprattutto ai miglioramenti nell’assistenza sanitaria e ai traguardi della medicina moderna. Sono questi, in estrema sintesi, i dati emersi dalla XVI Edizione del Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane. Un dato rilevante per la ...

BankItalia : aumentano rischi stabilità finanziaria ma Italia "resiliente" : Secondo la Banca d'Italia "l'alto livello del debito pubblico rende l'economia Italiana esposta alle tensioni sui mercati finanziari e riduce la capacità della politica di bilancio di sostenere l'...

BankItalia raffredda gli entusiasmi : "Cresce l'incertezza - aumentano i rischi per la stabilità finanziaria" : Questo il monito della Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui 'l'alto livello del debito pubblico rende l'economia italiana esposta alle tensioni sui mercati finanziari e ...

Droga - aumentano i consumatori in Italia : sono otto milioni : Studenti, chef, medici, autisti, avvocati, imprenditori: sono solo alcune delle categorie più in voga che si sono rivolte ai SerD negli ultimi anni. Il livello d'istruzione del tossico Italiano tipo, ...

Aumentano le aziende Italiane ad alta crescita nella UE – infografiche : Aumentano le aziende italiane ad alta crescita nella UE – infografiche Si tratta di quelle imprese che nell’ultimo anno hanno visto l’occupazione crescere di più del 10%. Sono passate da 10.671 nel 2014 a 17.666 nel 2017 secondo Eurostat. Ma soprattutto è cresciuta la quota italiana sul totale europeo. Ovvero fatto 100 le imprese definibili ad alta crescita quelle italiane sono divenute il 9,6% nel 2017, mentre erano ...