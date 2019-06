Federica Sciarelli | Invitare la Prati a Chi l' ha visto? Lo rifarei Le truffe

Pamela Prati in studio a Chi l'ha visto - Federica Sciarelli sotto choc : "Frasi terribili - odio impressionante" : "Un punto deve essere chiaro: l'invito in trasmissione di Pamela Prati è stato una provocazione". Federica Sciarelli, intervistata dal Fatto quotidiano, appare ancora un po' scossa per le critiche che l'hanno travolta dopo l'enigmatica presenza in studio a Chi l'ha visto? della showgirl al centro de

'Chi l'ha visto?' : Federica Sciarelli resterà alla conduzione : Federica Sciarelli ha ufficializzato la sua decisione: nessun cambiamento in vista, rimane alla guida di 'Chi l'ha visto?'. Smentite tutte le voci che volevano la conduttrice e giornalista romana abbandonare il programma a favore di un talk show. Intervistata da Repubblica, la 60enne giornalista e conduttrice ha spiegato che spesso lei stessa afferma di essere stanca e che qualcuno ci ricama sopra per creare questo tipo di rumors, in realtà ...

I Retroscena di Blogo : Chi l'ha visto - Federica Sciarelli e la voglia di cambiare : Tante cose si sono scritte in queste ultime ore rispetto a Chi l'ha visto, alla sua attuale conduttrice Federica Sciarelli e sul suo futuro al timone di questa storica trasmissione della terza rete della televisione pubblica. Si è parlato di una voglia di Federica di lasciare questa trasmissione, si è detto anche dell'approdo di Roberta Bruzzone in questo ruolo.Partiamo dalle notizie certe che riguardano proprio Roberta Bruzzone, che ha ...

