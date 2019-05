Toscana | entrano nel vivo le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) “In– sui sentieri del Rinascimento da Galluzzo a Firenze. Scopriremo due borghi di crinale tra i più panoramici della Valle del Frigido, ricchi di fascino e storia. Poi viaggio nella cultura degli Etruschi. Non mancheranno siti archeologici sull’Appennino Tosco – Emiliano. “Con l’evento “Il Giardino si racconta” visiteremo, in occasione, il Giardino Botanico e la Pania di Corfino. Andremo alla scopertaValli dell’Acquerino con le storie nascoste, la viabilità transappenninica a cavallo dell’anno Mille, l’attività siderurgica, la vita religiosa”. Lo ha affermato Daniela Pesce, Coordinatricedellae Consigliere Nazionale dell’Aigae. Sul sentiero del Rinascimento a piedi da Galluzzo a Firenze “Sul sentiero del Rinascimento da Galluzzo a Firenze. Nel giorno ...

