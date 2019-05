Lo spread? Non mi preoccupa | ma Draghi usi di nuovo il bazooka

spread a 290 - Piazza Affari peggior Borsa europea. Moscovici : «Non spingo per sanzioni» : Lo Spread sfiora quota 290 nei primi scambi. Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund è arrivato a 289 punti base contro i 282 punti base, in un mercato che guarda alla...

spread - Conte : preoccupazione ma non siamo ossessionati : Spread, Conte: Il presidente del Consiglio non puo' non seguire lo Spread, perche' e' un indicatore economico che ha una rilevanza per il sistema.

spread - scintille tra Visco e Salvini | Tria e Conte : "Non è una nostra ossessione" : Il governatore Visco mette in guardia dai rischi per famiglie imprese, ma il vice premier Salvini insiste: Altro che parole caute. Straccerò le regole Ue

Lo spread ha raggiunto i 290 punti : era da dicembre che non era così alto : Lo spread, la differenza tra il rendimento dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi, ha raggiunto oggi pomeriggio i 290 punti, il livello più alto dallo scorso dicembre quando si era abbassato grazie al compromesso tra governo e Commissione

spread - Salvini : “Non sono preoccupato dall’aumento - prima viene diritto al lavoro e alla salute” : “preoccupato? Assolutamente no, perché prima viene il diritto al lavoro, alla vita e alla salute degli italiani”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti se fosse preoccupato del fatto che lo Spread aumenti ogni volta che lui fa riferimento alla necessita di superare i vincoli europei. “Io voglio dare lavoro agli italiani. Se ci sono delle regole europee che ...

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...

M5s-Lega - scontro sullo spread : “così non si va avanti” : Il fantasma dello spread agita le acque del governo a tinte giallo-verdi. Potrebbe esserci un serio momento di riflessioni. Questo a detta di… Giancarlo Giorgetti direttamente dal salotto di “Porta a Porta”. Il sottosegretario sottolinea lo stato di litigiosità: che se dovesse proseguire oltre il 26 maggio potrebbe diventare insostenibile. Il punto, anzi la parola magica, è lo spread: schizzato da 276 a 280 punti. Un rialzo ...

La paura dei dazi rialza lo spread ma i ministeri non vogliono tagli : In poche ore il differenziale Btp-Bund recupera dai minimi del 25 aprile. Oggi la Commissione Ue potrebbe tagliare ancora le stime italiane

Invocare l’aiuto della Bce per calmare lo spread è un alibi per non affrontare problemi autoindotti : Lo spread è un problema. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia, Giovani Tria, nel Documento di economia e finanza (Def). Uno spread elevato peggiora i conti dello stato perché aumenta la spesa per interessi, e peggiora i conti delle famiglie e delle imprese perché impatta sul costo del credito. R

Borse deboli nonostante le trimestrali positive. spread a 270 punti in attesa di S&P : Già ieri, dopo i dati negativi dell'indice Ifo, uno dei principali barometri dell'economia tedesca, la moneta unica aveva virato al ribasso sotto 1,12 dollari. A pesare è anche il rischio di un'...

BTp : lo spread con i Piigs si è allargato - la Grecia incombe e i rendimenti dell’Italia non calano : Da gennaio 2019 la Bce ha smesso di comprare titoli di Stato dei Paesi europei. Già nel 2018 aveva ridotto gradualmente gli acquisti. Eppure tutti i titoli di Stato dei Paesi un tempo chiamati Piigs hanno registrato un calo dei rendimenti nell’ultimo anno. Tutti tranne uno: l’Italia. ...

Il debito pubblico ci costa meno : la spesa per interessi continua a scendere - nonostante lo spread : Dal Tesoro sono arrivati i dati consuntivi sul 2018 e ci sono notizie sorprendenti su una delle voci più discusse e monitorate nell'ultimo anno: la spesa per interessi sul debito pubblico . Risulta ...