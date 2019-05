Gli iscritti del M5s hanno confermato la fiducia a Luigi Di Maio

M5S - a Di Maio l'80% dei voti : Gli iscritti lo vogliono ancora capo politico : Con l'80% dei voti, quasi 45.000 in tutto, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno confermato la fiducia a Di Maio come capo politico del Movimento. È stata una lunga giornata quella del Vice Premier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio che aveva rimesso agli iscritti il suo ruolo di capo del M5S all'indomani della sconfitta elettorale alle consultazioni europee. Alcune fratture interne al Movimento, con l'ombra di Alessandro Di Battista che ...

M5s - oggi Gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Di Maio rimette aGli iscritti il suo ruolo - ma senza di lui Salvini chiuderebbe il Governo : Che le elezioni europee fossero un appuntamento importante anche per la vita del Governo era un dato di fatto. Una tornata elettorale di questo genere, infatti, non poteva non avere ripercussioni anche sull’Esecutivo che si regge su un contratto di Governo siglato dai due leader di due partiti che erano avversari nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018 e che lo sono stati anche alle europee. La netta affermazione di Salvini e ...

M5s - iscritti votano per dare 2 milioni deGli stipendi dei parlamentari al Fondo per la povertà educativa infantile : Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso di destinare 2 milioni di euro ricavati dal taglio degli stipendi dei parlamentari M5s al Fondo per la povertà educativa infantile. Il progetto ha vinto con il 48,43% delle preferenze (8735 voti). Subito dietro è arrivato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (29,51% dei consensi e 5323 voti), terzo il Fondo contro la violenza sulle donne (22,04 per cento delle preferenze e 3976 voti). ...

