Serie A 2018 19 | un' esperienza lunga 38 giornate che si conclude con l' Inter in Champions

Consigli Fantacalcio 38^ giornata Serie A 2018/2019 : Addio mio capitano : I nostri Consigli per la 38^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Frosinone-Chievo: Lasciamo stareChi schierare: Fantacalcisticamente il derby del nulla. Giusto l’emozione di schierare per un’ultima volta il veterano Pellissier, lutto e commozione per molti di voi. Chi non schierare: Gli altri ventuno giocatori in campo. Bologna-Napoli: Spettacolo al Dall’AraChi schierare: ...

Serie A 2018/2019 - palinsesto tv ultima giornata Sky Sport e DAZN : Dagli ultimi verdetti Champions alla salvezza, si decide tutto in una notte per la Serie A. La stessa in cui si saprà il risultato delle elezioni Europee: quasi in contemporanea con la chiusura dei seggi...

Serie A – La Lega premia Quagliarella : è lui il miglior attaccante del campionato 2018/19 : Calcio, Serie A: Quagliarella miglior attaccante e Handanovic numero 1 dei portieri Il centravanti della Sampdoria Fabio Quagliarella è il miglior attaccante del campionato 2018/2019. Lo annuncia la Lega di Serie A in una nota. Il portiere più bravo è Samir Handanovic dell’Inter, tra i difensori la spunta Kalidou Koulibaly del Napoli, mentre Sergej Milinkovic-Savic prevale tra i centrocampisti. (Spr/AdnKronos)L'articolo Serie A ...

Calcio – Annunciati i Migliori calciatori della stagione 2018-19 di Serie A : le premiazioni sui campi : La Lega Serie A ha annunciato i Migliori calciatori della stagione 2018-19 I premi di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, di miglior giovane e di migliore giocatore in assoluto saranno consegnati sui campi della 37a e 38a Giornata di Serie A Tim. Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i Migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno ...

Consigli Fantacalcio 37^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ultima zampata di Piatek : I nostri Consigli per la 37^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita. Udinese-Spal: Tre punti per la salvezzaChi schierare: La Spal già da qualche settimana si è assicurata la permanenza in Serie A, sicuramente gli uomini di Semplici non regaleranno la partita ma alla lunga le motivazioni faranno la differenza. Okaka inamovibile; Mandragora e Pussetto, pilastri dell’Udinese che verrà, ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Olimpia Milano vicino a Toney Douglas. Esordio già sabato? : Con Mike James e Nemanja Nedovic in infermeria e con i playoff che stanno per cominciare, l’Olimpia Milano corre ai ripari sul mercato e nelle prossime ore potrebbe annunciare l’acquisto di Toney Douglas. L’americano è attualmente di proprietà del Darussafaka, ma secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta al giocatore sarebbe già arrivata e si attenderebbe solo la risposta dello stesso Douglas. Il 33enne nativo di Jonesboro è ...

Basket - 30a giornata Serie A 2018-2019 : Trento ai playoff con Avellino e Trieste. Sassari sorpassa Brindisi : L’ultima giornata della stagione regolare di Serie A di Basket ha regalato grandissime emozioni e alla fine è successo veramente di tutto. Al termine dei 40 minuti a festeggiare sono Trento, Trieste ed Avellino, che centrano l’accesso ai playoff, mentre a piangere sono Varese e Cantù, che terminano il loro campionato, rimanendo fuori dalle prime otto per la peggior classifica avulsa. Si parte dalla straordinaria vittoria della ...

Consigli Fantacalcio 35^ giornata Serie A 2018/2019 : Il grande salto della Dea : I nostri Consigli per la 35^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Atalanta-Genoa: Incontenibile ZapataChi schierare: Gomez, Mancini, Masiello squalificati, Toloi infortunato; Gasperini dovrà lavorare di fantasia ma contro il Genoa non esistono alternative ai tre punti. Il centravanti colombiano sicuro marcatore; finalmente abbiamo ritrovato Pasalic. Gollini dovrebbe mantenere la porta ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...

Serie C - tutti i verdetti della Regular Season 2018-2019 : Entella, Pordenone e Juve Stabia in B. Delineata la griglia per i primi turni di playoff di Serie CLa Serie C chiude la Regular Season. Alcuni verdetti devono ancora essere espressi attraverso playoff e playout, ma le squadre che devono ancora cambiare categoria sono soltanto quattro (una in B, le altre tra i dilettanti).Il tutto, ovviamente, senza tener conto degli ormai consueti stravolgimenti decisi in seno ai tribunali sportivi.Ecco un ...