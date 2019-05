La sinistra deve ripartire dall’ambiente per trovare un’identità

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Se c’è un vincitore indiscutibile in queste elezioni europee, sono i verdi. I partiti ecologisti hanno ottenuto un importante secondo posto in Germania, con oltre il 20% delle preferenze. In Francia sono il terzo partito con il 12,9%, nel Regno Unito superano il 10% mentre in Belgio si aggirano intorno al 15%. Risultati importanti arrivano poi anche dall’Olanda e dalla Finlandia, mentre in Irlanda i sondaggi che li davano intorno all’1% sono stati completamente stravolti: il partito ecologista ha superato il 9%. Secondo le prime proiezioni, i verdi formeranno il quarto gruppo parlamentare a Strasburgo, con il 10% dei seggi e una settantina di deputati. (foto: Artem Hvozdkov via Getty Images) “È solo la prima tappa, la dinamica è positiva dappertutto” ha dichiarato Philippe Lamberts, parlamentare verde di nazionalità belga. Quello ecologista è diventato un movimento diffuso, che ...

