Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 17 | 10

(Di sabato 25 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno shernon holding alla società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno in Italia è stata dichiarata fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza da Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non riscossi da Mercatone Uno per circa 250 milioni di euro shernon holding aveva acquisito i 55 punti vendita meno di un anno fa da un’idea presentato domanda di ammissione al concordato preventivo oltre 1800 dipendenti in tutta Italia a rischio davanti a numerosi negozi chiusi si stende lavoratori Mi impegnerò personalmente incontrando i sindacati lavoratori fornitori e proprietà non si possono lasciare i dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi dice Matteo Salvini la cronaca è stato picchiato ...

