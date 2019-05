Atalanta per la storia | Gasperini | “Uscire dall’Europa League è stata una fortuna”

Che cosa deve fare l’Atalanta per qualificarsi in Champions League : Che cosa deve fare l’Atalanta per qualificarsi in Champions League? Alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, l’Atalanta di Gasperini è terza in classifica con 66 punti. Gli stessi punti dell’Inter, che però è quarta, essendo in svantaggio negli scontri diretti contro gli orobici. L’Atalanta, infatti, si è aggiudicata per 4 reti a […] L'articolo Che cosa deve fare l’Atalanta per ...

Roma - arriva Gasperini : c’è l’offerta giallorossa - sarà addio all’Atalanta : Gasperini Roma- Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta al termine della stagione. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Roma sarebbe ormai pronta a piombare sull’attuale tecnico dell’Atalanta in vista del prossimo futuro. Una qualificazione in Champions League ormai certa con l’Atalanta, e poi via alla nuova avventura sulla panchina giallorossa. Il “Gasp” potrebbe valutare bene il ...

Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Atalanta a un passo dalla Champions. Le quote di Sisal Matchpoint : A 90 minuti dalla fine del campionato, fiato sospeso per Inter, Atalanta, Milan e Roma per due posti Champions, e per Fiorentina, Genoa ed Empoli, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro tra Inter ed Empoli, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti ...

Atalanta - accordo con Italcementi per sponsor e stadio [DETTAGLI] : Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, commenta il rinnovo dell’accordo decorrente dal 2017 fino al 2023 con Italcementi, firmato oggi nella cementeria di Calusco d’Adda: “Avremo uno stadio ricostruito con materiali prodotti nella Bergamasca, a chilometro zero: qualcosa che resterà nella storia. Questa sede produttiva è nata nel 1907 come la nostra società, l’atto di proprietà dello stadio ...

Giampiero Gasperini verso l'addio all'Atalanta : è sempre più vicino alla Roma : La Roma è senza dubbio la società italiana più bisognosa di programmare il futuro ripartendo da zero, con un nuovo tecnico, un nuovo ds e nuovi effettivi da schierare dopo il flop del mercato Monchi. Il quadro dirigenziale, contestato dai tifosi dopo l' addio forzato di De Rossi, vedrà Massara lasci

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto l’Atalanta pensa a Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Lippi : “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. L’Atalanta e l’Empoli sono quelle che mi sono piaciute di più” : Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento organizzato da Special Team Legends e FIGC. In particolare, l’ex allenatore della Cina ha parlato di Gattuso: “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. Rino ha fatto un ottimo lavoro, creato un senso di appartenenza che poche squadre hanno. Per buona parte del campionato ha mostrato anche un gioco ...

Calciomercato - l'Atalanta potrebbe bussare al Milan per avere Patrick Cutrone : Quella di Patrick Cutrone non è stata certo una stagione da incorniciare, specie in confronto al precedente campionato, quando il talento della Nazionale Under 21 Italiana aveva registrato numeri da capogiro. Il baby rossonero classe '98 era infatti riuscito a farsi spazio nel Milan di Montella, spazzando via la concorrenza di gente come Nikola Kalinic e Andrè Silva, conquistando la fiducia in breve tempo anche della tifoseria rossonera che ...

Ceccarini a KK : ” L’Atalanta è una bottega cara - non sará facile per il Napoli strappare Ilicic” : Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato ha parlato dell’interesse del Napoli per Josip Ilicic, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Confermo l’interesse per Ilicic, ma tanto dipende anche dalla richiesta dell’Atalanta. Lo sloveno ha fatto una stagione straordinaria e quella dei Percassi è una bottega molto cara. La valutazione credo che sia molto alta, ma Ilicic farebbe molto comodo al Napoli”. Leggi ...

Gasperini ed i dubbi sul futuro all’Atalanta : Atalanta, Gasperini alle prese con una decisione importante per il suo futuro: decisivo il facci a faccia che ci sarà con Percassi Il condottiero dell’Atalanta Gasperini, avrà di certo numerose offerte al termine della stagione sportiva che si sta per concludere. Il suo futuro resta molto incerto, con il club bergamasco che farà carte false per trattenerlo, ma lo stesso Gasp ai microfoni di Sky ha puntualizzato che dovrà sedersi a ...

Juve - festa per Allegri e Barzagli. Con l’Atalanta finisce pari : È una notte di felicità graffiata, di sentimenti contraddittori, di mezzi sorrisi. La Juventus festeggia l’ottavo scudetto di fila, l’ultimo d’un ciclo consegnato alla storia, ma saluta anche due monumenti: Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri. La partita, è inevitabile, diventa sfondo, orgoglio e malinconia s’intrecciano, l’emozione è negli sgua...

Atalanta - Gasperini : “Il punto di stasera è ottimo. Ora bisogna tagliare il traguardo” : Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Juventus: “E’ un risultato positivo. La gara di mercoledì ci ha dato più carica e ora è importante giocarci l’ultima con questo vantaggio”. Gasperini ha aggiunto: “Ora bisogna tagliare il traguardo, è stato fatto tanto e ora dobbiamo giocarcela con il Sassuolo. ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “Futuro? Se ne parla a campionato finito” : C’è ancora negli occhi l’amarezza per essere arrivati ad un passo dal sogno, la vittoria della Coppa Italia, ma potrebbe esserne conseguito un altro, di sogno, la qualificazione in Champions League. Lo sa bene l’Atalanta, attesa però dalla trasferta in casa della Juve, che domani festeggerà lo scudetto e saluterà il tecnico Massimiliano Allegri. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bergamaschi Gian Piero ...