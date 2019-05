Formula 1 | Raikkonen sminuisce il circuito di Montecarlo | parole taglienti del pilota

Formula 1 - problemi tra Raikkonen e la ‘Force India’ a Montecarlo : “o come cazzo si chiama ora…” [FOTO] : Nel corso delle prove libere della mattina, Raikkonen si è reso protagonista di un team radio davvero esilarante Un team radio davvero esilarante, che ha visto come protagonista niente meno che Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese, impegnato al volante della sua Alfa Romeo Racing nel corso della prima sessione di prove libere a Montecarlo, si è ritrovato davanti una Racing Point andando su tutte le furie. Schiacciato il pulsante della ...

Formula 1 - 300 Gran Premi per Raikkonen - FOTO GALLERY : Il weekend di Monaco sarà il Gran Premio numero 300 della carriera di Kimi Raikkonen: un traguardo che lo fa entrare di diritto nel club dei piloti più longevi in Formula 1, assieme a Barrichello - detentore del record assoluto con 326 presenze - Alonso, Button e Schumacher. "Ne parlano tutti, ma a me non cambia nulla, preferisco pensare alla macchina", è stato il laconico commento del pilota finlandese una volta arrivato nel ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp a Monaco - Kimi glaciale : “tutti parlano di questo - ma…” : Kimi Raikkonen glaciale alla vigilia del Gp di Monaco: il finlandese non sembra farsi condizionare dall’incredibile traguardo di 300 Gp che raggiunge proprio sulla pista di Montecarlo E’ tutto pronto a Monaco per il sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare, nonostante il dolore per la scomparsa di Niki Lauda, le sensazioni con le quali arrivano al nuovo weekend di ...

Formula 1 - Coulthard e quella frecciata a Raikkonen : “la Ferrari ha fatto bene a sostituirlo con Leclerc” : L’ex pilota scozzese ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sull’avvicendamento tra Raikkonen e Leclerc Una coppia di piloti assortita, esperienza da un lato e gioventù dall’altro. La Ferrari ha deciso di puntare in questa stagione su Vettel e Leclerc, dando il benservito a Raikkonen accasatosi all’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa anche da David Coulthard, che ha espresso ...

Formula 1 – La piccola Rianna compie due anni : il post social di Kimi Raikkonen è dolcissimo [FOTO] : La piccola Rianna Raikkonen compie due anni: il messaggio d’auguri social di papà Kimi e mamma Minttu Giorno speciale oggi per la famiglia Raikkonen: Kimi, Minttu e Robin festeggiano il secondo compleanno della piccola Rianna. La secondogenita del pilota finlandese dell’Alfa Romeo spegne oggi due candeline e sui social ha ‘ricevuti’ gli auguri speciali e dolcissimi dei suoi genitori. “Due anni fa alle 7,07 pm ...

Formula 1 – Test Barcellona - Raikkonen sicuro : “se avessimo fatto di nuovo il week-end di gara…” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha analizzato quanto avvenuto nel corso della seconda giornata di Test, esprimendo soddisfazione per gli elementi provati sull’auto Quinto tempo per Kimi Raikkonen nella seconda giornata di Test a Barcellona, il pilota finlandese ha fatto segnare un buon 1:17.393 con la mescola C5, completando ben 110 giri. photo4/Lapresse Molti i dati ottenuti dall’Alfa Romeo Racing, che ha potuto provare anche ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen dolcissimo anche da lontano : la bellissima sorpresa per la sua Minttu nel giorno della festa della mamma [VIDEO] : La dolce sorpresa di Kimi Raikkonen per la moglie Minttu nel giorno della festa della mamma nonostante la lontananza Kimi Raikkonen si trova in Spagna per disputare il quinto Gp della stagione 2019 di Formula 1, attualmente in corso sul circuito del Montmelò. Nonostante la lontananza dalla sua famiglia, rimasta questa volta a casa, il finlandese dell’Alfa Romeo ha fatto sentire alla moglie Minttu tutta la sua vicinanza: Kimi ...

Formula 1 – La modestia di Raikkonen : “Alfa Romeo non è top team ma può migliorare - porto esperienza ma non mi sento importante” : Kimi Raikkonen esalta la forza del gruppo rispetto ai meriti del singolo: l’ex pilota Ferrari punta a migliorare l’Alfa Romeo con la sua esperienza, senza però sentirsi una prima donna I membri dell’Alfa Romeo non perdono occasione di elogiare il suo lavoro, ma Kimi Raikkonen preferisce esaltare il gruppo. Il pilota finlandese, con i suoi soliti modi da ‘Iceman, glissa sui complimenti e preferisce mettere la sua ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin : “gli piacciono i motori - ma se vorrà fare il ballerino…” : Il pilota finlandese ha parlato del futuro del figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di… motori Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei motori, così come in ogni campo della vita. LaPresse/Photo4 Potrebbe accadere pure in casa Raikkonen, dove il piccolo Robin pare essersi già innamorato del mondo di papà Kimi. A rivelarlo è ...

Formula 1 – Domenica in moto per Kimi Raikkonen - sui social spunta il commento di Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi incita Kimi Raikkonen sui social: il commento del Dottore sotto al post social del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Domenica in moto per Kimi Raikkonen: alla vigilia del Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso una giornata a tutta velocità con la sua famiglia, divertendosi anche con la sua moto da cross. Raikkonen ha poi ...

Formula 1 – Una domenica a tutto gas per la famiglia Raikkonen : anche la piccolissima Rianna sul quad [VIDEO] : Papà sulla moto e figli sul quad: domenica sui motori per la famiglia Raikkonen, che tenerezza la piccola Rianna Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista, per il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Tutti i campioni a quattro ruote si sono goduti una settimana di relax, trascorsa tra allenamenti e giornate trascorse in famiglia. Kimi Raikkonen ha fatto coincidere entrambe le cose, portando ...

Formula 1 – Raikkonen in versione… scimmia : la FOTO della moglie Minttu dalla palestra di casa è esilarante : Kimi Raikkonen a testa in giù in palestra: la simpatica FOTO pubblicata dalla moglie Minttu al rientro a casa del pilota finlandese dopo il 10° posto al Gp d’Azerbaijan Decimo posto per Kimi Raikkonen nel Gp d’Azerbaijan: il finlandese dell’Alfa Romeo è riuscito a disputare una buona gara a Baku, nonostante la partenza dalla pitlane. Un Gp che ha regalato qualche soddisfazione all’ex ferrarista, che con una partenza ...

Formula 1 - Raikkonen difende la buona fede dell’Alfa Romeo : “ala illegale? Ecco cosa è successo” : Il pilota finlandese è tornato a parlare della disposizione della Direzione Gara che lo ha costretto a partire dalla pitlane nel Gp di Baku Il decimo posto ottenuto da Kimi Raikkonen nel Gp di Baku è certamente un ottimo risultato, considerando come il finlandese sia partito dalla pitlane. photo4/Lapresse La Direzione Gara infatti aveva sanzionato Iceman per aver riscontrato un’illegalità nell’ala anteriore, che non aveva ...

Formula 1 – Tra delusione e voglia di rivalsa - Raikkonen pensa già al Gp di Spagna : “deluso - ma in Catalogna sarà più facile per noi” : Le prime impressioni di Kimi Raikkonen al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota dell’Alfa Romeo Racing deluso dalla performance odierna Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto la gara ...