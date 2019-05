Clima | esperto | “E’ il caldo nell’Oceano Artico che deve preoccupare | non un paio di

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Quando parliamo di ‘riscaldamento globale‘, dobbiamo guardare tutto il mondo, non Genova o l’Italia: maggio 2019 è stato un mese freddo in Europa, sì, maa livello globale, nell’intero pianeta siamo quasi un grado sopra la norma“, ha spiegato iltologo Luca Mercalli in occasione dell’inaugurazione della 1ª edizione del “Food & Green Village” di Genova. “Qualcuno in Italia dice ‘mai visto un maggio così freddo’, noi che teniamo le statistiche delle stazioni meteorologiche italiane, possiamo rispondergli che ci sono molti altri casi recenti: 1991, 1984, 1980 o 1957, abbiamo già visto dei mesi di maggio piuttosto freddi,” precisa l’. “Nel contempo a livello globale chi ha subito il massimo riscaldamento sono delle zone remote: l’Oceano. Lì fa veramentein modo ...

7ilippo : @Libiss @markorusso69 Va bhe... scusi non sapevo di discutere con un'esperto climatologo ?? Il fatto che in Italia… - Chiara_1978 : RT @Hieron1mus: Secondo il parere esperto dei metereologi, questo insolito clima freddo che sta caratterizzando il mese di maggio, cesserà… - magaolimpia : RT @Hieron1mus: Secondo il parere esperto dei metereologi, questo insolito clima freddo che sta caratterizzando il mese di maggio, cesserà… -