Lavoro | le donne sono più produttive se in ufficio fa caldo

vanityfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Siate puntualiSii sempliceLimita i sistemi di messaggistica istantaneaUsa uno schermo solo per le mailDedica tempo ai tuoi hobbyMantieniti attivoNon abbiate fretta di azionare il condizionatore in: gli scienziati hanno scoperto che il cervello dellefunziona meglio a temperature più elevate. Proprio come quello degli uomini lavora in modo più produttivo al fresco. Lo afferma uno studio condotto in Germania dalla University of Southern California, i cui risultatistati pubblicati sulla rivista PLOS One. Il team di ricercatori ha testato la capacità di 543 studenti di entrambi i sessi, di un college di Berlino, di svolgere una serie di compiti (un test di matematica, un test verbale e un test di riflessione cognitiva) a diverse temperature. Durante ogni prova, la temperatura variava da 16 a 32 gradi. Gli studiosi hanno scoperto che, quando nella stanza fa più, le ...

civati : È indecente il razzismo. La violenza sulle donne, è indecente. È indecente che chi è forte umili i deboli. È indece… - matteosalvinimi : Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l’Europa sulla via della… - Linkiesta : In Congo si sfrutta il lavoro dei bambini, mentre nelle miniere del Ghana a esser sfruttate sono le donne, per una… -