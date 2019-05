Il Consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni

Mediolanum - Consiglio di Stato : ricorso Berlusconi compete a UE : Nuovo capitolo nel caso Medionalum-Berlusconi . In seguito alla decisione della Corte di Giustizia Ue che ha dichiarato a dicembre scorso la propria giurisdizione in materia, il Consiglio di Stato con ...

?Camera di commercio di Napoli - il Consiglio di Stato respinge il ricorso : Fiola resta presidente : Il Consiglio di Stato ha confermato la nomina di Ciro Fiola come presidente della Camera di commercio. I giudici hanno rigettato gli appelli proposti avverso la nomina di Fiola (tra gli appelli anche...

Corruzione - sentenze pilotate al Consiglio di Stato : giudizio immediato per tre giudici e un deputato dell’Ars : La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per quattro indagati nell’inchiesta sulle ipotizzate sentenze pilotate al Consiglio di Stato. Il 18 giugno prossimo è Stato fissato il processo per il giudice (sospeso) Nicola Russo, per l’ex presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia Raffaele Maria De Lipsis, per l’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso e per il deputato dell’assemblea ...

Inchiesta sulle sentenze 'pilotate' al Consiglio di Stato e al Cga della Sicilia : in 4 a giudizio immediato : La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per quattro persone nell ambito del filone di indagine sulle sentenze 'pilotate' al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia ...

Imperia : Carpi risponde a Casano "Mail inviata alla mia società e non a me - comunque ricorrerò al Consiglio di Stato" : "Io non ho ricevuto, da parte di Casano, nessuna richiesta formale di pagamento delle spese legali": arriva in questo modo la risposta di Carlo Carpi, ex candidato a Sindaco di Imperia, dopo l'...

Cosa è stato deciso - alla fine - nel Consiglio dei ministri delle 'varie ed eventuali' : 'L'indicazione con riserva ha un valore politico ma non è vincolante' osserva nella cronaca il Corriere, quindi Perrazzelli 'entrerà a far parte del direttorio dopo la firma del decreto da parte del ...

Concorsi Garante privacy - Consiglio di Stato - Ssml : invio cv a maggio : Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico a nome del Garante per la protezione dei dati personali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola superiore mediatori linguistici, per il reclutamento di profili altamente preparati da disporre tramite le proprie organizzazioni. Bandi di concorso a maggio Sono stati banditi gli avvisi per presentare la proposta a partecipante del Collegio del Garante per la protezione ...

Algeria : Si è dimesso il contestato presidente del Consiglio costituzionale : I manifestanti chiedono una svolta decisa verso un sistema apertamente democratico e respingono decisamente il coinvolgimento nella transizione politica degli ex alleati Bouteflika che definiscono ...

Valenzano - il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar : 'Scioglimento per mafia legittimo' : A Valenzano ci fu 'un complesso di irregolarità e illegittimità nella gestione di appalti': lo ribadisce il Consiglio di Stato, sospendendo la sentenza con cui il Tar a inizio marzo aveva annullato lo ...

Inchiesta Consiglio Stato - chiesta l'archiviazione per Berlusconi : Roma, 5 apr., askanews, - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento che vede coinvolto Silvio Berlusconi, per l'accusa di corruzione in atti giudiziari.Il procedimento in cui era ...

