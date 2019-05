Traforo del Gran Sasso da oggi percorrenza ad una sola corsia | max km 60 h e divieto

Il Traforo del Gran Sasso non chiuderà : l'annuncio di Strada dei Parchi : "Il duro lavoro premia sempre. E la mediazione istituzionale del mio ministero è risultata anche stavolta decisiva", ha detto il ministro Toninelli

Il Traforo del Gran Sasso è salvo : revocata la chiusura : Luca Sablone Domani mattina ultimo incontro tecnico al Mit: per un anno si viaggerà sulla sola corsia di sorpasso Il traforo del Gran Sasso non si tocca: è questa la decisione emersa in seguito all'incontro avvenuto in mattinata presso la procura di Teramo. Nonostante le negative indiscrezioni degli ultimi giorni - secondo cui non sarebbe stato così scontato il salvataggio - si è comunque arrivati alla decisione che i cittadini ...

Traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi cambia idea dopo gli incontri con Mit e Procura di Teramo : “Resterà aperto” : Il Traforo del Gran Sasso resta aperto. A poco più di 48 ore dal momento in cui era stata fissata la chiusura, Strada dei Parchi ha revocato la decisione annunciata negli scorsi giorni. Decisivi – come ha spiegato il vicepresidente della società concessionaria della A24 e A25, Mauro Fabris – gli “incontri di questi giorni” compreso quello odierno in Procura a Teramo. Venerdì, ha aggiunto il numero due di Strada dei ...

Traforo del Gran Sasso - non è scongiurato il rischio della chiusura : L'Aquila - Non sembra ancora scongiurata la chiusura del Traforo del Gran Sasso a partire dal 19 maggio. Nulla sarebbe ancora deciso in merito alla revoca della chiusura: secondo fonti vicine alla Concessionaria Strada dei Parchi, restano da risolvere le questioni relative alla responsabilita di reiterazione del reato di inquinamento della falda acquifera. Nei giorni scorsi l'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso ha ...

Accordo tra Mit e Protezione civile : il Traforo del Gran Sasso non chiude : "L'adozione congiunta e coordinata di una serie di azioni inter-istituzionali per dimostrare che il traforo non necessita di essere chiuso e che la tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'acquifero del Gran Sasso è comunque garantita, nel breve e nel lungo termine, senza compromettere la circolazione delle persone e delle merci". Sono questi, riferisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli obiettivi su ...

Il Traforo del Gran Sasso rischia di chiudere : Dure proteste di amministrazioni locali, associazioni di categoria e imprese contro la decisione di Strada dei Parchi di chiudere al traffico a partire dal 19 maggio entrambe le gallerie del traforo del Gran Sasso (Teramo-Roma). Oggi è previsto un consiglio regionale straordinario mentre giovedì il problema verrà affrontato dall'assemblea comunale dell'Aquila. La protesta è finita sul tavolo del ministero dei Trasporti ...

Traforo del Gran Sasso - A24 : divieto mezzi pesanti tratta L’Aquila Est-Colledara direzione Teramo : L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche, dal 15 al 17 maggio p.v. sarà disposto, tra gli Svincoli di L’Aquila Est e Colledara/San Gabriele dell’autostrada A24 in carreggiata est (direzione Teramo), il divieto di transito ai pullman ed ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per i mezzi ...

Il concessionario del Traforo del Gran Sasso : "Costretti a chiuderlo". Il Mit : "Se lo fate - revoca della concessione" : Il Mit ha convocato per martedì un incontro con Strada dei Parchi per affrontare il nodo della chiusura del traforo del Gran Sasso, che la società vorrebbe fare scattare dal prossimo 19 maggio. L’incontro dovrebbe servire a evitare la chiusura che, secondo quanto ribadiscono dal Mit, rappresenterebbe una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della ...