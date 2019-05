Chiariello | “Sarri? La Juventus dopo L’acquisto di Cr7 deve guardare bene i conti”

forzazzurri

(Di lunedì 20 maggio 2019) Umbertonel corso di Canale 21 ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il possibile approdo di Sarri sulla panchina della: “Laora non è la società che abbiamo conosciuto in questi anni, maguardarsi le tasche. L’operazione CR7 l’ha portata in una situazione economica pesante, al punto da dover fare un bond. Oggi Sarri guadana 6mln di euro netti a stagione mentre Inzaghi al massimo prenderebbe la metà. L’operazione Sarri è onerosa, ancora di più Mourinho ed altri”. Leggi anche : Umberto: “Le critiche servono anche a questo. Ci siamo emozionati e divertiti. L’unico errore di Ancelotti è stato…” Leggi anche : Futuro Icardi – Fedele conferma i lavori per la casa del bomber a Napoli ed aggiunge: “Napoli, punta al titolo” Leggi anche : De Laurentiis: “Siamo una seconda. Dobbiamo sistemare ...

rosapetrazzuolo : MERCATO - Chiariello: 'Sarri guadagna 6 milioni netti all'anno, per la Juve sarebbe un'operazione onerosa' - petrazzuolo : MERCATO - Chiariello: 'Sarri guadagna 6 milioni netti all'anno, per la Juve sarebbe un'operazione onerosa' -