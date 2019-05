Tumori | nuovo record per Race for the cure | in 100mila a Roma e Bari

meteoweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) “Abbiamo battuto anche la pioggia“, dichiara Riccardo Masetti, riferendosi aldi adesioni alla XX edizione dellafor thedi, la più grande manifestazione per la lotta aidel seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia, che Masetti presiede. Oltre 81.000 iscritti solo nella città die 20.000 in quella di. “La manifestazione ha avuto un apprezzamento che è andato oltre le nostre più rosee speranze, questo significa che abbiamo fatto un buon lavoro,” prosegue Masetti. “Attraverso lafor thesiamo riusciti a cambiare il modo di affrontare la malattia con la testimonianza delle donne in rosa, oggi presenti ae ain 8000. Grazie a questa iniziativa abbiamo potuto investire più di 17 milioni di euro per dare vita ad oltre 850 nuovi progetti, in parte realizzati da noi e in parte abbiamo ...

