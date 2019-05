Jinwar | la terra delle donne libere dall’Isis

vanityfair

(Di sabato 11 maggio 2019) La vita di Fatma Emin è cambiata per sempre quando suo marito è morto nella guerra siriana, ucciso dall’Isis in un attacco di mine antiuomo. Da allora una serie di eventi l’hanno portata a, un villaggio costruito e abitato da: un rifugio per le siriane e i loro bambini, in fuga da una rigida struttura familiare, dagli abusi domestici e dagli orrori della guerra civile.significa «», nella lingua curda. Il villaggio accogliee bambini siriani, a prescindere da religione, etnia e opinioni politiche. È un mosaico didiverse che vogliono sperimentare la libertà, la democrazia e una nuova vita. «è una risposta a chi vuole violare la libertà femminile, o vede la donna come il sesso debole della società, che non può gestire la sua vita o i suoi figli», ha spiegato Emin alla CNN. «Al contrario, una donna può costruirsi la propria ...