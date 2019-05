Formula 1 – Vettel difende Leclerc | “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se

Formula1 : Gp Spagna. Ferrari sogna Vittoria - Vettel speriamo volta buona : In Spagna per dare una sterzata. La Formula Uno torna in azione nel weekend sul Circuit de Barcelona-Catalunya, uno dei tracciati

Formula 1 - Vettel fiducioso verso Barcellona : “tanti weekend positivi in Spagna - ma manca la vittoria” : Ferrari, Sebastian Vettel pronto a vendere cara la pelle in quel di Barcellona, Gp che il tedesco conosce molto bene “Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora qui ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione“. Lo dice il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, a pochi giorni dal Gp di Spagna. “Conosco il circuito di Barcellona alla ...

Lotterer : “Hamilton e Vettel provino la Formula E prima di giudicare” : I piloti di F1 non dovrebbero giudicare la Formula E prima di provarla: questo il parere di André Lotterer, pluri-vincitore a Le Mans e che ha disputato un GP per la Caterham nel 2014. Adesso corre in Formula E e ha risposto ai giudizi di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che criticano la Serie elettrica: […] L'articolo Lotterer: “Hamilton e Vettel provino la Formula E prima di giudicare” sembra essere il primo su ...

Formula 1 - che stilettata di Vettel ai tifosi tedeschi : parole durissime del pilota della Ferrari : Il pilota della Ferrari ha accusato i tifosi tedeschi di lamentarsi sempre, andando spesso alla ricerca del negativo Mai soddisfatti e troppo negativi, così Sebastian Vettel parla dei suoi connazionali tedeschi in un’intervista al ‘Der Spiegel’: “sarebbe meglio mostrare più sostegno, serenità e lealtà“. photo4/Lapresse Queste le parole del pilota della Ferrari, che si dice d’accordo con la star del ...

Formula 1 - Vettel ‘cattivo commerciante’ : “titolo con la Ferrari? Sì - ma per averlo non scambierei…” : Il pilota tedesco ha parlato del suo passato e del suo presente, ammettendo di non voler scambiare due titoli vinti in Red Bull per averne uno con la Ferrari Sebastian Vettel continua a cullare il sogno di vincere un Mondiale con la Ferrari, ma nell’attesa non scambierebbe due dei quattro vinti in Red Bull per averne uno con il Cavallino. photo4/Lapresse Idee chiarissime per il tedesco ai microfoni di Sky Sports, a cui ha confermato ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Vettel : “è il mio pilota preferito - ma non si aspettava che Leclerc…” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento che vive la Formula 1, soffermandosi su Hamilton e Leclerc Bernie Ecclestone ha lasciato il ponte di comando della Formula 1, ma continua a viverla da vicino respirando l’aria del paddock. L’ex boss del circus si è presentato anche a Baku per il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1, guardando da vicino la vittoria di Bottas su Hamilton e ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Formula 1 – La sfida Hamilton-Bottas non preoccupa Wolff - il team principal Mercedes commenta il ‘pronostico’ di Vettel : “ci copiano? Eh eh…” : A tutto Toto Wolff, dalla lotta per il titolo tra Hamilton e Bottas al pronostico di Sebastian Vettel per il Gp di Spagna Annata storica per la Mercedes: il team di Brackley ha conquistato ieri la quarta doppietta consecutiva, portando ancora una volta i suoi piloti sui due gradini più alti del podio, in questa stagione 2019 di Formula 1 che li vede dominare sui rivali. La Ferrari, ieri al Gp d’Azerbaijan, non è riuscita, per ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde dietro un dito : “ecco cosa mi sembra questa Ferrari” : Il pilota tedesco non riesce a capire a fondo il potenziale della sua Ferrari, paragonandola ad un ‘cubo di Rubik’ Le gare passano, ma a vincere è sempre la Mercedes. A Baku è arrivata la quarta doppietta in altrettante gare, un dominio incontrastato a cui la Ferrari non riesce al momento a porre rimedio. photo4/Lapresse Il Cavallino è impegnato in primis a capire la propria monoposto, velocissima in rettilineo ma comunque in ...

Formula 1 : Gp Azerbaijan. vince Bottas su Hamilton - terzo Vettel : Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Si tratta della quinta vittoria per Bottas