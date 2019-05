Polemica su una statua nel Bolognese | E' la rappresentazione di Satana

Un rigore dubbio salva Napoli ed esplode la Polemica sul Var : 'Così è una barzelletta' : Il Napoli batte il Cagliari. Ma la storia di un copione sostanzialmente già scritto ha un protagonista inatteso e decisivo: il Var. La squadra di Ancelotti ha giocato male l'ennesima partita di un ...

Un rigore dubbio salva il Napoli ed esplode la Polemica sul Var : 'E' una barzelletta' : Il Napoli batte il Cagliari. Ma la storia di un copione sostanzialmente già scritto ha un protagonista inatteso e decisivo: il Var. La squadra di Ancelotti ha giocato male l'ennesima partita di un ...

Alessio Tombesi : - indisponibilità del Palazzetto dello sport comunale - " la Tombesi non ha creato né alimentato alcuna Polemica " : In riferimento ai numerosi comunicati che continuano ad apparire in questi giorni sui social e su alcuni quotidiani regionali, in relazione all'indisponibilità del Palazzetto dello sport comunale di via Papa Giovanni XXIII per le gare casalinghe dei playoff promozione della ASD Tombesi c5 Ortona, ritengo giusto chiarire, nelle mie vesti di presidente della stessa società, alcuni ...

La Lega non molla : Siri non si dimette. Il sottosegretario : nessuna Polemica col Carroccio : Armando Siri non si dimette e la Lega "non lo molla". Lo affermano fonti leghiste a proposito degli sviluppi della vicenda del sottosegretario indagato per corruzione. Dunque, nessun passo indietro ...

Siri : da me nessuna Polemica con la Lega : 18.05 "Da giorni non rilascio alcuna dichiarazione né intervista, proprio per il rispetto che si deve all'autorità giudiziaria",scrive su Fb il sottosegretario leghista Siri,indagato per corruzione, mentre "leggo in queste ore dichiarazioni riportate a mio nome che sono da ritenersi assolutamente destituite di ogni fondamento.Non esiste alcuna polemica col mio partito" che"ringrazio per la solidarietà dimostrata". Intanto, fonti leghiste ...

Meghan Markle - il principe Harry posta una foto e scoppia la Polemica. Ecco cos'è successo : Meghan Markle, il principe Harry posta una foto e scoppia la polemica. I duchi di Sussex sono sotto i riflettori per la nascita imminente del royal baby e ogni loro gesto viene passato al setaccio...

Usa - rivista dedica copertina a una modella in hijab. È Polemica : ... 'mi ha profondamente inorgoglita ed è stato un gesto di coraggio contro tutte le barriere che ancora caratterizzano il mondo della moda e la società Usa. Il mio servizio fotografico insegna a tutti ...

Ciao Darwin - Sonia Bruganelli pubblica una foto e scoppia la Polemica : «Un uomo rischia la paralisi e tu fotografi borse» : Piovono critiche, sui social, rivolte a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis e la fondatrice di Sdl2005, la società di produzione di Ciao Darwin. Sotto accusa da parte dei navigatori dei social alcuni suoi post su Instagram, social network dove spesso immortala momenti della sua vita privata. E così, dopo l’incidente a Gabriele nel gioco sui rulli del Genodrome, ha fotografato alcune borse di grido da una boutique del centro di ...

Ciao Darwin - Sonia Bruganelli pubblica una foto e scoppia la Polemica : «Un uomo rischia la paralisi e tu fotografi borse» : Piovono critiche, sui social, rivolte a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis e la fondatrice di Sdl2005, la società di produzione di Ciao Darwin. Sotto accusa da parte dei...

Ciao Darwin - Sonia Bruganelli pubblica una foto e scatena la Polemica : «Un uomo rischia la paralisi e tu fotografi borse» : Piovono critiche, sui social, rivolte a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis e la fondatrice di Sdl2005, la società di produzione di Ciao Darwin. Sotto accusa da parte dei...

'Nessun atleta africano sarà ingaggiato per la mezza maratona'. Una frase sul Running festival di Trieste scatena la Polemica : ... anche perché è evidente che questa scelta va contro ogni regola, valori e codice etico del mondo dello sport. Oltre che contro il buonsenso".

Non è solo questione di una statua bruciata. Divampa la Polemica sul 25 Aprile : Brutti segnali. Nel milanese, a Vighignolo, nella notte di lunedì è stata incendiata la statua dedicata alla staffetta partigiana Giulia Lombardi, uccisa dai fascisti nel 1944 all'età di 22 anni, scrive la Repubblica in cronaca, alla viglia di un 25 Aprile che appare molto divisivo e diviso. Soprattutto ai vertici della politica, impegnati su più fronti, tranne su quello celebrativo come racconta nella cronaca il Corriere della Sera, ...

La foto col mitra è una Polemica sul nulla - dice Matteo Salvini : "Sono polemiche fondate sul nulla". Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Pinzolo in Val Rendena (Trento), dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, rispondendo ad una domanda sulla foto apparsa sui social media nel giorno di Pasqua mentre tiene in mano un mitra. "Stamattina ho pubblicato la foto di tre peluche che porto in gita a Campiglio con mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche, quindi vuol dire che ...

Lo spin doctor di Salvini posta una foto del ministro col mitra nel giorno di Pasqua : è Polemica : Nuova bufera su Luca Morisi, l'uomo dietro ai social del vicepremier: "Vogliono fermarci ma noi siamo armati"