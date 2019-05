L' aggiornamento di primavera di Monster Hunter World sarà svelato questa settimana

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) Giocatori e fan dia rapporto! Sono in arrivo interessanti novità per tutti coloro che sono impegnati nel popolare e apprezzato gioco di Capcom.Infatti, come segnala Wccftech, la compagnia ha da poco annunciato attraverso Twitter che tra pochi giorni saranno svelati i dettagli dell'diAl momento, non sappiamo cosa ha in serbo Capcom, tuttavia le informazioni sullo Spring Update saranno rivelate il prossimo 9 maggio in un livestream dedicato.Leggi altro...

