VAR e Insigne | il Napoli vince su rigore al 98' | Cagliari battuto 2-1

La VAR regala la vittoria al Napoli : Insigne piega il Cagliari al 98? : Il Napoli batte il Cagliari 2-1 in uno dei posticipi della 35esima giornata del campionato di serie A. Con questa vittoria il Napoli raggiunge quota 73 punti e, a tre giornate dalla fine del...

La VAR regala la vittoria al Napoli : Insigne piega il Cagliari al 95? : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...

Napoli - Ancelotti svela il futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnoVARe. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Sky – Modugno : “Insigne pronto a rinnoVARe - tornerà titolare con il Cagliari” : Francesco Modugno, giornalista Sky ha parlato delle condizioni condizioni fisiche e del futuro di Lorenzo Insigne. Le sue parole : “Insigne ha svolto l’intero allenamento in gruppo, già ieri aveva svolto il torello e quindi è un segno che è recuperato dai problemi muscolari. Potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Rinnovo? E’ sempre stato al centro del progetto Napoli, poi ci sono state determinate situazioni ed ...

CorrMezz : Anche il Milan tra le ipotesi di Insigne se dovesse arriVARe Sarri : Anche l’Italia tra le possibilità del futuro di Insigne, il Corriere del Mezzogiorno parla infatti del Milan, nel caso in cui Sarri dovesse diventare il loro nuovo allenatore Insigne guarda con attenzione al futuro di Sarri. Il Chelsea deve ancora scrivere l’esito della sua avventura tra Premier ed Europa League, sullo sfondo, però, l’ipotesi del rientro in Italia di Sarri è viva con il Milan pista più con creta. In caso di ...

Il Napoli trema - Insigne non si nasconde : “Può capitare di troVARsi di fronte ad un’offerta irrinunciabile…” : Interessante intervista emerge dalle colonne del Corriere dello Sport odierno: Lorenzo Insigne ha infatti affrontato diversi argomenti, riguardanti campo ma anche mercato. Oltre ad una breve disamina sul suo stato di forma e sul momento della sua squadra, tra sconfitta di Empoli e testa all’Arsenal, l’attaccante azzurro ha anche parlato del suo futuro, non chiudendo definitivamente le porte ad un’offerta ...

Insigne : 'Ho scelto Raiola non per lasciare Napoli - ma sto male a non vincere e può arriVARe un'offerta irrinunciabile' : Lorenzo Insigne parla del proprio futuro. L'attaccante del Napoli ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Sto meglio e quasi bene, ora decide Ancelotti. E' chiaro che il mio pensiero sia quello di recuperare per la sfida con l'Arsenal in Europa League'. 'Mi vedo con un'altra maglia? Adesso, ...