Inter | un mese e mezzo nero Dopo il derby 2 vittorie in 7 gare

Wind All Digital 50 Test Edition : minuti illimitati e 50 GB di Internet a 4 - 99 euro al mese solo per pochi fortunati : Wind lancia una nuova offerta, All Digital 50 Test Edition, che include minuti illimitati e 50 GB a 4,99 euro. C'è un però: è solo per 500 fortunati clienti! L'articolo Wind All Digital 50 Test Edition: minuti illimitati e 50 GB di internet a 4,99 euro al mese solo per pochi fortunati proviene da TuttoAndroid.

TIM prepara un’offerta incredibile : tutto illimitato (SMS - minuti e Internet) a 29 euro al mese : Secondo alcune indiscrezioni, che sembrano affidabili, TIM dovrebbe lanciare a giorni un'offerta con tutto illimitato dal nome TIM Infinity Unlimited D e attivabile dai già clienti selezionati. L'articolo TIM prepara un’offerta incredibile: tutto illimitato (SMS, minuti e Internet) a 29 euro al mese proviene da tuttoAndroid.

TIM introduce nuove offerte speciali : 30 GB di Internet - minuti e SMS illimitati a 7 euro al mese : TIM continua a tentare gli utenti di altri operatori con interessanti offerte: Tim 7 ExtraGo New è la nuovissima iniziativa operator attack, precedente alla modifica di alcune promozioni. Questa tipologia di offerte è dedicata esclusivamente ai clienti provenienti da uno o più specifici operatori. Gli interessati dovranno effettuare la portabilità, recandosi presso un negozio TIM aderente. Le […] L'articolo TIM introduce nuove offerte ...

TIM con un’offerta da urlo : minuti e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 7 euro al mese : A partire da oggi, 19 aprile 2019, i clienti di Iliad e degli altri operatori virtuali, a esclusione di ho. Mobile e Kena Mobile, possono passare il loro numero a TIM attivando la nuova offerta TIM 7 ExtraGo New, che include un bel pacchetto a 7 euro. L'articolo TIM con un’offerta da urlo: minuti e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Minuti e SMS illimitati e 50 GB di Internet a 9 - 99 euro al mese? Ecco come attivare TIM Titanium Go : Ecco come avere SMS e Minuti illimitati e 50 GB di Internet in 4.5G con TIM a 9,99 euro al mese. Vi spieghiamo come attivare TIM Titanium Go! L'articolo Minuti e SMS illimitati e 50 GB di Internet a 9,99 euro al mese? Ecco come attivare TIM Titanium Go proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sfida Iliad alla grande : 60 GB di Internet - minuti illimitati e 50 SMS a 15 euro al mese : Vodafone lancia subito la sfida a Iliad, e alla sua Giga 70, proponendo un'offerta ricca di contenuti e in modo particolare di traffico dati Internet dal nome Vodafone Shake Remix Unlimited Cool. L'articolo Vodafone sfida Iliad alla grande: 60 GB di Internet, minuti illimitati e 50 SMS a 15 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM International Senza Limiti dal 15 aprile a 11 - 99 euro al mese con minuti illimitati - Giga e chiamate all’estero : Da lunedì 15 aprile 2019 i nuovi clienti TIM con codice fiscale straniero potranno attivare la nuova (e più cara) versione dell'offerta TIM International Senza Limiti L'articolo TIM International Senza Limiti dal 15 aprile a 11,99 euro al mese con minuti illimitati, Giga e chiamate all’estero proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile tenta i clienti Tre offrendo 50 GB di Internet - minuti e SMS illimitati a 8 - 99 euro al mese : Kena Mobile tenta tutti i clienti Tre offrendo loro 50 GB di internet, minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese. Ci farete un pensierino? L'articolo Kena Mobile tenta i clienti Tre offrendo 50 GB di internet, minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Un mese di Inter senza Icardi. A Wanda Nara il premio Socrate : «Parlerò sempre» : Un mese senza Mauro Icardi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport: il 13 febbraio l’Inter gli tolse la fascia. Da allora, Maurito non si è nemmeno più allenato con i compagni. Ieri – ricorda la Gazzetta – Wanda Nara “e` stata premiata a Milano con il Socrate 2019, kermesse inventata e organizzata da Cesare Lanza, giornalista e autore che ama «andare controcorrente»”. Wanda e` stata scelta perche´ il «Socrate» ha a cuore la ...

Vodafone offre ad alcuni clienti di rete mobile la Internet Unlimited al prezzo di 19 - 90 euro al mese : Vodafone offre ad alcuni clienti di rete mobile la Internet Unlimited al prezzo di 19,90 euro al mese, con un contributo di attivazione di 48 euro L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti di rete mobile la Internet Unlimited al prezzo di 19,90 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

L’incredibile caos Icardi-Inter : dopo un mese di telenovela non si vede una fine : Mauro Icardi sembra essere un calciatore fuori rosa all’Inter, non si allena col gruppo e non ha contatti coi compagni ormai da un mese: querelle infinita Mauro Icardi ancora ai box, apparentemente per un infortunio, realmente però a causa di dissidi con l’Inter ancora non ben chiariti. Una situazione assurda, paradossale, che va avanti dal 9 di febbraio, data dell’ultima apparizione di Icardi in maglia nerazzurra. Da ...

Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai clienti che scelgono uno tra i quattro smartphone selezionati : I giga inclusi nelle varie promozioni telefoniche non sono mai abbastanza e i consumatori ne vogliono sempre più. Wind ha appena annunciato un’iniziativa che permetterà ad alcuni fortunati clienti di ottenere più Internet nella propria promozione. Tutti coloro i quali acquisteranno a rate uno smartphone, a scelta tra Samsung Galaxy J6, Huawei P20 Lite, Mate 20 […] L'articolo Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai ...

Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai clienti che scelgono uno tra i quattro smartphone selezionati : I giga inclusi nelle varie promozioni telefoniche non sono mai abbastanza e i consumatori ne vogliono sempre più. Wind ha appena annunciato un’iniziativa che permetterà ad alcuni fortunati clienti di ottenere più internet nella propria promozione. Tutti coloro i quali acquisteranno a rate uno smartphone, a scelta tra Samsung Galaxy J6, Huawei P20 Lite, Mate 20 […] L'articolo Wind regala 10 GB di internet aggiuntivi al mese ai ...