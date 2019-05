Frosinone | adesso o mai più | domani contro il Sassuolo è ultima spiaggia

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Tra le sfide dialle 15, c’è anche. Se gli emiliani arrivano alla sfida in una posizione abbastanza tranquilla, per i ciociari è praticamente l’. Già spacciati, Ciofani e compagni potrebbero comunque salutare la Serie A anche vincendo tutte le gare restanti (in virtù dei dieci punti in meno dalla salvezza), ma la matematica non li ha ancora condannati.Probabili formazioni Serie A 35^ giornata: tornano Immobile e Piatek, Dzeko tenta il recupero Dal 2008 a oggi, tra Serie A e Serie B, le due squadre si sono scontrate 9 volte: in sei casi ha vinto il, mentre tre volte le squadre hanno pareggiato. Il primo di questi scontri si è disputato appunto 11 anni fa, in Serie B, e si è concluso 2-2. Tra gli ex, Edoardo Goldaniga e Francesco Cassata, delma di proprietà del, mentre Marcello Trotta è stato ...

dettomanza : @mancicu E adesso ho due motivi per trasferirmi a Frosinone - djmisterpiu : io feci servizio a frosinone,,,io so tutto,,,,vi osservo da parecchio,,, i giudici mi dissero si deluso? io no ,so… - Tore47801602 : @fulviogiuliani non sono contenti della figura che anno fatto a Frosinone adesso vogliono mettere becco nella vita… -