SOSSIO ARUTA | CIAO DARWIN 8 ' Ho 48 anni e non mi cambierei mai' | Finti giovani

Uomini e donne - SOSSIO ARUTA e Ursula Bennardo genitori : la figlia si chiamerà Bianca : "Speriamo sia femmina", avevano detto qualche settimana fa dopo aver annunciato pubblicamente di essere in attesa del loro primogenito. La speranza si è trasformata in realtà. Infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato via social che sarà una femminuccia e che si chiamerà Bianca. Che si tratti di un fiocco rosa è stato svelato con un video nel quale la coppia di innamorati si bacia dopo aver scoppiato un palloncino pieno di ...

SOSSIO ARUTA - Ursulla Bennardo genitori : "Nascerà ad ottobre - lo abbiamo fortemente voluto" : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono al settimo cielo. I due ex protagonisti del trono over di 'Uomini e Donne', durante l'ultima registrazione, hanno annunciato l'arrivo della cicogna dopo essersi ritrovati (e ripresi dallo 'scossone' Temptation Island Vip). Al settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, la coppia ha affidato i primi pensieri da futuri genitori: Ursula: Nascerà a fine ottobre. Lo abbiamo concepito a Roma, nei ...

Uomini e Donne - SOSSIO ARUTA e Ursula Bernardo annunciano le nozze : 'Matrimonio stellare come il nostro amore' : Col figlio in arrivo per Sossio Aruta e Ursula Bernardo è tempo di nozze. I due si sono conosciuti a ' Uomini e Donne ', nel trono over, e poi hanno partecipato al reality estivo per coppie '...

Ursula Bennardo a SOSSIO ARUTA : "Sogno un matrimonio stellare" : Ursula Bennardo, dalle pagine del settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' prima di accettare la proposta di matrimonio del fidanzato Sossio Aruta (che la renderà mamma di un bel bebè). La dama tarantina sembra voler la certezza di essere l'unica donna della sua vita: Sossio tu mi avevi chiesto di essere meno gelosa, ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente ...

Uomini e donne - Ursula Bennardo è incinta : un figlio da SOSSIO Aruta : Un figlio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il calciatore ha fatto goal e ha sublimato l’amore per la compagna con un bebé. La coppia si è conosciuta al trono over di Uomini e donne, ha avuto una storia a dir poco travagliata che è poi sfociata nell’esperienza di Temptation Island Vip dalla quale avevano deciso di uscire separati per i comportamenti di lui. Poi, a settembre, il ritorno a Uomini e donne con Sossio intenzionato a ...

