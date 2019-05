Siri: senza novità pm via in 15 giorni

ricpuglisi : In questa intervista Armando Siri si fa chiamare Dottor Siri senza fiatare. Mi sembra. - ignaziocorrao : Ci sono delle domande senza risposta che riguardano la Lega e il caso Siri... - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: #Governo #Siri: 'Senza novità dalla procura entro 15 giorni mi dimetto' #ANSA -

"Confido che una volta sentito dai magistrati la mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi. Se ciò non dovesse accadere, entro 15, sarò il primo a voler fare un passo indietro,rimettendo il mio mandato, per profondo rispetto del ruolo che ricopro". Così il sottosegretario Armando, che continua a proclamarsi "innocente" ribadendo "di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere". "Confido di poter essere ascoltato dai magistrati a breve".(Di giovedì 2 maggio 2019)