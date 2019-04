Quanto costeranno gli smartphone 5G? Differenze con i 4G

optimaitalia

(Di martedì 30 aprile 2019)Com'è normale che sia, gli5G stanno cominciando ad invadere la scena (prendete, ad esempio, il caso del Galaxy S10 5G, disponibile nel mercato sudcoreano dal 5 aprile), ed è quindi più che legittimo interrogarsi sulla fascia di prezzo cui apparterranno.in media i dispositivi dotati di questo genere di connettività? La differenza rispetto agli4G sarà così tanto elevata come molti di voi immaginano? Non è facile dare una risposta concreta e definitiva a questa domanda, nonostante sia abbastanza natura pensare ad uno scenario simile (stiamo pur sempre parlando di un salto generazionale non indifferente, che ci spingerà negli anni a seguire al passaggio ad un nuovo standard di rete, che potrebbe completarsi del tutto entro il 2023, come vi avevamo dettagliato in questo precedente articolo).Secondo il portale locale 'The Korea Herald', molto ...

