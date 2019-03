Capodoglio spiaggiato a Porto Cervo | nella pancia oltre 20 kg di plastica ed un feto

meteoweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) I vigili del fuoco di Sassari hanno recuperato ieri la carcassa deldi circa 7 metri di lunghezza che giovedì si era arenato sulla spiaggia di Cala Romantica, a. La sala operativa ha inviato la squadra di Arzachena e l’autogru di Olbia, che ha prelevato il cetaceo dalvecchio die con l’ausilio di un autocarro inviato da Sassari l’ha trasportato in un’area di deposito in cui saranno eseguiti tutti gli adempimenti del caso.All’interno delera presente undi circa 2 metri e 40 in decomposizione e20 kg di: ad analizzare il contenuto delladel cetaceo sono stati i veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari e della Facoltà di Veterinaria di Padova. Secondo quanto emerso dopo tutti gli esami eseguiti, ilsarebbe morto per denutrizione.A dare l’annuncio, dopo ...

nicola_pinna : Questo capodoglio lo abbiamo ucciso noi. Giorno dopo giorno, spargendo #plastica in ogni angolo del #pianeta. Lui,… - TgrSardegna : ?? Allarme #plastica in mare. Il capodoglio spiaggiato due giorni fa vicino a Porto Cervo potrebbe essere stato ucci… - Tg3web : Un #capodoglio è morto spiaggiato a #PortoCervo, in Sardegna. Nel suo stomaco sono stati trovati chili di #plastica -