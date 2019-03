Cgia | pressione fiscale in salita nel 2019 | verso il 43%

Cgia : effetto recessione su pressione fiscale - in 2019 rischio 43% : ... ma anche un "probabilissimo aumento" della pressione fiscale che, secondo l'Ufficio studi della CCgia, nel 2019 rischia di sfiorare il 43 per cento."Nel dicembre scorso il ministero dell'Economia - ...

Pressione fiscale - Cgia : si rischia aumento fino al 43% : Il drastico taglio delle stime del Pil italiano per il 2019, +0,1%, come confermato da ultimo anche da Moody’s, fa il paio con la difficoltà di tenere i nostri conti pubblici in ordine e in linea con le regole Ue. Secondo Confindustria di fronte alla crescita zero prospettata, le alternative per il 2020 sono due: aumento dell'Iva o del deficit pubblico.Ecco perché siamo di fronte a quello che la Cgia, la Confederazione artigiani e piccole ...

Pressione fiscale <br>Cgia : Si rischia aumento fino al 43% nel 2019 : Il drastico taglio delle stime del Pil italiano per il 2019, +0,1%, come confermato da ultimo anche da Moody’s, fa il paio con la difficoltà di tenere i nostri conti pubblici in ordine e in linea con le regole Ue. Secondo Confindustria di fronte alla crescita zero prospettata, le alternative per il 2020 sono due: aumento dell'Iva o del deficit pubblico.Ecco perché siamo di fronte a quello che la Cgia, la Confederazione artigiani e piccole ...