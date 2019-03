Il Foglio a San Siro

Oggi il Foglio Sportivo è a San Siro : "Questo non è un giornale Sportivo", scrivevamo lo scorso 18 agosto sul primo numero del Foglio Sportivo, l’inserto speciale di quattro pagine che avete in mano e che esce tutti i weekend con il Foglio. Entravamo in punta di piedi in un mare solcato da corazzate che lo sport lo raccontano bene e da