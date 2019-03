Meghan Markle umilia Kate Middleton al Chelsea Flower Show. Parola di esperti : Non si placa la tensione tra Meghan Markle e Kate Middleton. Anzi l’annuale competizione botanica ha aumentato l’attrito. Le due Duchesse partecipano al Chelsea Flower Show, una delle più importanti manifestazioni botaniche della Gran Bretagna, con le loro creazioni. Kate ha scelto per il suo progetto un tema classico che punta sull’elemento naturale. Nel suo giardino c’è una casa sull’albero, una cascata, fragoline ...

Kate Middleton e Meghan Markle sono davvero rivali? : Kate e Meghan non si sopporterebbero, almeno stando alle voci che da tempo si rincorrono sui media di tutto il mondo. Durante la celebrazione per i 50 anni di investitura del principe Carlo la loro ...

Ogni volta che le due cognate più famose del mondo appaiono insieme il gran dubbio del gossip si ...

Kate Middleton in Irlanda non tradisce le aspettative. Meghan Markle sottotono : Kate Middleton e Meghan Markle hanno avuto un weekend fitto di impegni. La prima è infatti volata in Irlanda per il giorno di San Patrizio. E non ha tradito le aspettative: look e atteggiamento impeccabili, degni di una futura Regina. Kate ha sfoggiato un outfit verde, come vuole la tradizione. Cappotto firmato Alexander McQueen (3mila sterline), il marchio che sceglie per le grandi occasioni, cappello coordinato di Lock & Co. Anche per gli ...

Harry e Meghan in gara con Kate Middleton per l euro installazione garden più originale di Chelsea : Secondo una fonte di Page Six , il Duca e la Duchessa di Sussex avranno una schiera ufficiale di aiutanti e personale all'interno di Buckingham Palace, sotto l'occhio vigile della Regina. Un insider ...

Meghan Markle e Harry trasferiscono gli uffici lontano da Kate Middleton e William : Il Principe Harry e Meghan Markle si allontanano da William e Kate Middleton. I loro uffici non saranno più a Kensington Palace, per volere della Regina. Dopo il susseguirsi di voci per settimane, l’annuncio è infine giunto. I Principi William e Harry separeranno in via definitiva i propri uffici. Per la precisione sarà il secondogenito a traslocare, dicendo addio a Kesington Palace. Lo stesso avverrà, di conseguenza, per sua moglie Meghan ...

William ed Harry si separano. Ma la rivalità tra Kate e Meghan non c'entra - quasi - niente : Uno è destinato al trono, secondo in linea di successione dopo il principe Carlo che nonostante sia il p iù longevo erede al trono del mondo è possibile che a indossare la corona non arrivi mai. ...

Meghan Markle ha goduto di un privilegio negato a Kate Middleton : A Meghan Markle è stato accordato un privilegio decisamente inusuale, che non è mai stato concesso alla cognata amata-odiata Kate Middleton. La duchessa di Sussex, attualmente in attesa del royal baby, è apparsa per la prima volta accanto al principe Harry agli Invictus Games di Toronto di due anni fa.Sebbene fossero trascorsi appena dodici mesi dalla loro conoscenza, Meghan e Harry si sono fatti fotografare assieme, mano nella mano come ...

Letizia di Spagna conquista Londra : Kate Middleton e Meghan Markle spariscono : Letizia di Spagna a Londra è accolta con tutti gli oneri dal Principe Carlo. Kate Middleton e Meghan Markle restano chiuse a Palazzo, temono forse il confronto. In effetti, Letizia è splendida mentre inaugura alla National Gallery l’esposizione dedicata agli impressionisti spagnoli. La Sovrana indossa un abito a fantasia, blu, verde e rosso, firmato Carolina Herrera, ai piedi delle décolletée blu di Nina Ricci che abbina a una clutch del ...

Meghan Markle e Kate Middleton hanno fatto pace : Meghan Markle e Kate Middleton sono state viste unite e complici durante i festeggiamenti per il Commonwealth Day. Nella giornata di ieri, all'Abbazia di Westminster, molti membri della Royal Family ...

Kate Middleton e Meghan Markle - il bacio mette a tacere le minacce : Kate Middleton e Meghan Markle si baciano e scambiano delle battute durante la funzione nella Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day. Il cambiamento di atteggiamento non è passato inosservato. Solo pochi giorni fa le due donne si erano quasi ignorate durante il ricevimento a Buckingham Palace per il Principe Carlo. Il comportamento distensivo delle Duchesse sicuramente sarà sincero, ma sembra rispondere anche all’esigenza di ...

Meghan e Kate si baciano davanti ai fotografi. La moglie di Harry si commuove - la duchessa di Cambridge è tesa : Pace fatta e tensioni smentite con un bacio? Meghan Markle in total white all'ottavo mese di gravidanza, e Kate Middleton, splendida di rosso vestita, si sono scambiate un saluto apparentemente affettuoso incontrandosi all'Abbazia di Westminster, poco prima della funzione religiosa che viene celebrata ogni anno per il Commonwealth Day. Lo riporta il Daily Mail.Alla presenza della regina Elisabetta e delle principali autorità politiche ...