Lasse Matberg | altezza | peso e fidanzata Chi è a Ballando con le stelle

Lasse Matberg : età - altezza - peso - figli e moglie : Del suo successo improvviso su Instagram tanti giornali hanno scritto qualche anno fa. Ma da bambino Lasse Matberg, modello norvegese dall’aspetto vichingo, era vittima di bullismo da parte dei compagni di cLasse. “Mi dicevano che ero brutto e mi prendevano in giro per via dei miei denti da coniglio”, ha raccontato la star dei social al giornale inglese. È diventato famoso su Instagram, dove viene seguito da più di 100 mila persone. ...