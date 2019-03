La casa di Philip Roth è tutta in vendita Anche con il suo spazzolino da denti

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019)d'autore,daincluso: a Manhattan l'appartamento diè stato messo inper 3,2 milioni di dollari e tutto è esattamente o quasi come lui l'aveva lasciato.non ha avuto figli e l'appartamento, a pochi passi dal Museo di Storia Naturale, è stato messo indagli eredi. Sono circa 150 metri quadri e tre balconi su West 79 Street:, che divideva il suo tempo tra New York e ladi campagna in Connecticut, ci ha abitato dal 2004 fino alla morte l'anno scorso a 85 anni.see pantofole non sono compresi nel prezzo, per i potenziali acquirenti che fanno la fila con l'agenzia Brown Harris Stevens tutto è rimasto esattamente come un anno fa: le scarpe vicine al letto, i maglioni piegati nell'armadio, losul lavandino del bagno, i libri sugli scaffali, su una delle scrivanie il ...

