Cosa è emerso dall' interrogatorio del dirottatore dello scuolabus

(Di giovedì 21 marzo 2019) Non ha legami con l'Isis, non si stava radicalizzando, ma "ha agito come un lupo solitario" Ousseynou Sy, l'autista 47enne che oggi intorno alle 11:50 ha dirottato loche guidava da Crema verso Milano e poi gli ha dato fuoco: quando le fiamme stavano divampando alcuni ragazzini erano ancora dentro e hanno rischiato la vita. Poi della vettura è rimasto solo uno scheletro annerito, ma i bimbi erano salvi.Il messaggio video per i compatrioti Assenza di legame con i radicali islamisti che non gli risparmia l'aggravante terroristica, oltre alle accuse di strage, incendio e sequestro di persona. Il suo gesto "voleva essere una denuncia forte contro i bambini e le donne incinte migranti che muoiono nel mare Mediterraneo divorate dagli squali" ha spiegato il pm, capo del pool antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili. Ne avrebbero dovuto parlare soprattutto in Senegal, amici ...

