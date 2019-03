Piano energia-clima 2030 | al via proposte sul web

L'economia circolare e il Piano energia-clima del governo : L'Italia e` sprovvista di molti componenti di base utili al proprio sistema industriale e in alcuni casi importa fino al 99% dei materiali che le servono per lavorare prodotti ad alta tecnologia e merci strategiche. "Fare meglio utilizzando meno risorse" e` dunque da molto tempo una delle cifre delL'economia del nostro Paese, una caratteristica che ha aiutato per esempio l'Italia a occupare i primissimi posti in Europa per il tasso di ...