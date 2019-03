Al fondo della strada

F1 - Lewis Hamilton ha sofferto nel corso del GP di Australia per colpa di un problema al fondo della W10 : Il Gran Premio di Australia di Formula Uno, prima prova del Mondiale 2019, non è andato propriamente nel modo che Lewis Hamilton si aspettava. Il campione del mondo, infatti, ha accusato quasi mezzo minuto di ritardo dal suo compagno Valtteri Bottas, non risultando mai in grado di tenere il passo del finlandese. Un crollo di prestazioni che ha lasciato a bocca aperta l’inglese ma che, forse, ha trovato una spiegazione. Al termine della ...

Via della Seta - c'è anche Parigi Pronto un fondo da un miliardo : La Cina lancia fondi di investimento aperti a partner internazionali. Una mossa pensata per l'Europa. E mentre si discute di Italia, Sarebbe già Pronto un accordo con la Francia Segui su affaritaliani.it

Quelli della «truffa bis». Così i risparmiatori cadono nella trappola del falso fondo di garanzia : Le liste dei nominativi dei truffati dai falsi siti di investimenti sul Forex vengono intercettate e utilizzate per ulteriori frodi finanziarie con la scusa di aiutarli a recuperare i loro soldi. ...

Davvero il fondo pensione della Norvegia dice addio al petrolio? : Una piattaforma Equinor nel giacimento Johan Sverdrup, Mare del Nord (Foto: Equinor) Stando a quanto accade in questi giorni in Norvegia, l’era delle fonti fossili sembrerebbe avviarsi verso un lento, ma inesorabile, declino. Il governo di Oslo ha proposto recentemente di escludere ogni compagnia coinvolta in esplorazione e produzione di petrolio e derivati dal carnet di titoli posseduti dal fondo pensione governativo della Norvegia. Una ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2019 : Federico Pellegrino a caccia della sprint - s’infiammano le lotte Klaebo-Bolshunov e Oestberg-Nepryaeva : Si avvicina la fase decisiva della Coppa del Mondo di sci di fondo per l’edizione 2018-2019. Il penultimo weekend di gare si svolge a Falun, in Svezia, e si snoda tra le sprint del sabato e le gare distance di domenica, sui canonici 10 km per le donne e 15 km per gli uomini. Quella di sabato sarà la penultima occasione che Federico Pellegrino avrà di sopravanzare Johannes Klaebo, nell’eterno duello che coinvolge l’italiano e il ...

Sci di fondo - concluse le qualificazione della sprint TC di Drammen : tutti promossi gli azzurri in gara : tutti promossi i quattro azzurri nelle qualificazioni della sprint TC di Drammen: finali dalle ore 13.15 Greta Laurent e Lucia Scardoni qualificate per la fase finale della sprint a tecnica classica in programma a Drammen (Nor) a partire dalle ore 13.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport). La valdostana ha ottenuto il decimo tempo nella prova femminile, giungendo a 3″64 dalla padrona di casa Maiken Caspersen Falla, autrice del miglior ...

Britannia su Rai 4 storia e magia si fondono nel racconto dell'invasione romana della Gran Bretagna : Ricco cast, ricostruzioni d'epoca e il fascino di un passato magico e mitologico sono gli ingredienti di Britannia serie tv in onda dal 5 marzo su Rai 4 in prima serata.La serie è prodotta da Sky e Amazon USA e infatti è già andata in onda lo scorso anno in prima tv su Sky Atlantic in Italia con la seconda stagione attesa in autunno. Britannia è scritta da Jez Butterworth, già autore di Edge of Tomorrow, Jerusalem e Spectre, realizzata ...

Sci di fondo – Universiadi di Krasnoyark - l’ordine d’arrivo della 5 km TC femminile e della 10 km TC maschile : Francesca Franchi beffata nel finale: è quarta nella 5 km in tecnica classica alle Universiadi. Ferrari 19° nella 10 km maschile Grande prestazione e un po’ d’amaro in bocca per Francesca Franchi che alle Universiadi di Krasnoyark, nella gara che ha aperto il programma di sci di fondo, si è classificata al quarto posto nella 5 km femminile in tecnica classica, scavalcata oltretutto dalle ultime due atlete partite. ...

Sci di fondo - Mondiale 2019 Seefeld : Francesco De Fabiani - serve la gara della vita per la caccia al podio nella 50 km : Signori, si chiude. Dopo quasi due settimane di gare, la 50 km come da tradizione fa calare il sipario sul Mondiale di sci nordico di Seefeld che ha regalato soddisfazioni solo a sprazzi alla squadra azzurra. Una carta da giocare l’Italfondo ce l’ha ancora e si chiama Francesco De Fabiani, che la prima medaglia iridata l’ha conquistata con il bronzo nella team sprint assieme a Pellegrino e oggi prova ad entrare nella leggenda ...

Sci di fondo - Mondiale 2019 Seefeld : Elisa Brocard - Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini al via della mass start femminile : Saranno Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini a prendere parte domani alla mass start di 30 km in tecnica libera che farà calare il sipario sul programma femminile dei Mondiali a Seefeld (Austria) di sci di fondo. La gara, prevista domani alle ore 12.15, vedrà dunque protagoniste Brocard e Debertolis, già in scena due giorni fa nella staffetta femminile, conclusa dall’Italia in settima posizione. Una prova di squadra più che ...

Tutti i "ricatti" della Germania all'Europa : dal fondo salva-banche al nostro Jobs Act : Il ministro dell'Economia di quell'esecutivo, Giulio Tremonti, imputò successivamente tale avvicendamento al rifiuto italiano a utilizzare il Fondo salva-Stati per le crisi bancarie o quanto meno a ...

John Turturro sul Nome della Rosa : "Ho studiato il libro a fondo e ho preferito evitare il film" : John Turturro ha sposato il progetto de Il Nome della Rosa da protagonista, da co-sceneggiatore e da co-produttore esecutivo. Sembra più Sherlock Holmes, a cui Eco dedicò il cogNome Baskerville, che ...

Scandalo doping ai Mondiali di sci di fondo : il VIDEO shock della trasfusione : Il VIDEO shock di Max Hauke sorpreso dalla polizia mentre faceva ricorso al doping ematico I Mondiali di sci di fondo di Seefeld sono stati macchiati da uno spiacevolissimo episodio che ha visto coinvolti cinque atleti, fermati dalla polizia perchè colti in flagrante mentre effettuavano delle trasfusioni di sangue, facendo dunque ricorso al doping ematico. La stampa austriaca ha diffuso un VIDEO shock nel quale il fondista Max Hauke è ...