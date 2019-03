Napoli | muore a 26 anni in un incidente stradale | sognava di diventare un hair stylist

Napoli - l'ennesima vittima di un tumore : muore la giovane Loretana : Quella che si sta per descrivere è l'ennesima tragedia che si verifica nel nostro territorio italiano e che riguarda la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato il male del secolo: il tumore. La drammatica vicenda si è consumata in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Villaricca, dove la quarantenne Loretana Rosso, si è spenta dopo aver lottato contro un tumore che purtroppo alla fine non le ha lasciato ...

Napoli - bimbo di un anno muore soffocato forse per un rigurgito : inutili i soccorsi : Quella avvenuta nelle scorse ore in provincia di Napoli è l'ennesima tragedia riguardante purtroppo la morte di una giovane creatura. La vittima, questa volta, è un bambino di appena un anno, che è deceduto a causa di soffocamento nonostante i suoi genitori, due stranieri residenti nel piccolo comune di Acerra, si siano immediatamente precipitati al pronto soccorso più vicino. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giornale, infatti, dopo i ...

Napoli - schianto in moto : muore a 17 anni dopo un mese d'agonia - genitori donano organi : Aveva appena diciassette anni, Roberto Palma, un ragazzo originario della provincia di Napoli, che mentre era in sella al proprio scooter lo scorso 15 febbraio, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente che alla fine, nonostante le illusioni e le speranze, se l'è portato via dopo un mese di agonia. Il cuore del diciassettenne, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, ha smesso di battere proprio nelle scorse ore, ...

Schianto in moto a Napoli - muore a 17 anni : donati gli organi - il dolore a scuola : Ha scritto un docente per salutare Roberto: «Occorre dare un senso a qualcosa che un senso non ce l?ha». La morte prematura di un figlio un senso non lo può mai avere....

Napoli - travolto mentre era in scooter : muore a soli 21 anni - indagato un 31enne : Altra grave vicenda quella accaduta nei giorni scorsi a Napoli, precisamente nel noto quartiere di Agnano. Un incidente stradale che si è rivelato fatale per il giovane Carmine Ruggiero, un ragazzo di appena ventuno anni originario di Pozzuoli, travolto e ucciso mentre era a bordo della sua moto. Secondo quanto riferisce il noto sito Napoli Today, infatti, il tragico sinistro si è verificato nella serata di domenica 10 marzo, intorno alle ore ...

Napoli - Emiliana muore a 40 anni : in centinaia per darle l'ultimo saluto : L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è una giovane persona si è verificata nei giorni scorsi in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Bacoli. La vittima è la quarantenne, Emiliana Guardascione, scomparsa prematuramente provocando grande sconforto e dolore in tutti i suoi familiari e amici. Secondo quanto si apprende dai media locali, infatti, la donna, che era un'assistente amministrativo dell'Asl di Napoli 2 Nord, è deceduta ...

Messina - donna uccisa da fidanzato. Lite a Napoli - moglie muore : Nel giro di poche ore a Napoli e a Messina si sono consumate assurde tragedie tra le pareti domestiche . Una donna, Alessandra Immacolata Musarra di 23 anni, è stata trovata morta nel letto della sua ...

Napoli - incidente in moto : muore giovane padre di tre figli dopo giorni di agonia : Un'altra assurda tragedia quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Nella mattina di ieri, infatti, è deceduto il quarantenne Carmine D'Isanto, padre di tre figli, a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì, che non gli ha lasciato scampo. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando improvvisamente è caduto mentre percorreva la rotonda di via Montenuovo Licola Patria, nel noto comune di ...

Napoli - muore a 24 anni per un melanoma : lutto a Marano : L'ennesima tragedia riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata qualche giorno fa nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano. Andrea Leopaldi la vittima, un ragazzo di appena ventiquattro anni, studente iscritto al quinto anno della facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, stroncato da quello che è considerato oramai il male del secolo: il tumore. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, il ...

Operato tre volte alla colecisti - muore : aperta l'inchiesta a Napoli : Ospedale dei Pellegrini di nuovo nell'occhio del ciclone per un presunto caso di malasanità. Un paziente alla fine dello scorso gennaio si sente male a casa, il figlio lo porta subito al pronto ...

Napoli : Stella muore a soli 28 anni - lascia due figli e un compagno : L'ennesima morte provocata da un brutto male. L'ultimo drammatico episodio è stato registrato in provincia di Napoli, esattamente nel noto comune di Torre Annunziata, dove la ventottenne Giuseppina Scaramella, giovane madre di due bambini, conosciuta da tutti come Stella, si è spenta dopo una lunga battaglia contro probabilmente un tumore. Alla fine la malattia ha avuto la meglio, nonostante la donna avesse combattuto e ricevuto le cure del caso ...

Napoli - donna muore in ospedale e i parenti devastano il reparto e picchiano medici e infermieri : le immagini : “I camorristi che hanno distrutto un reparto dell’ospedale di Boscotrecase, malmenando il personale, devono essere puniti con la massima severità. Auspichiamo che per loro possano aprirsi al più presto le porte del carcere. È giusto inoltre che risarciscano i danni provocati, sia alle persone che alle suppellettili e ai macchinari del nosocomio”. A dirlo, in una nota, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della ...

Investito da una moto a Napoli - muore lo storico preside del liceo classico : Non ce l'ha fatta l'ex preside del liceo classico Flacco Aristide Ricci, è morto nella giornata di ieri in ospedale. Dopo un'agonia causata da un incidente che giorni fa lo aveva visto vittima, il ...

Napoli - donna muore in ospedale : parenti assaltano il reparto e picchiano medici : Una loro parente è decedura in ospedale. E loro hanno assaltato la struttura sanitaria picchiando medici e infermieri. È quello che è successo nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase, in provincia di Napoli. Alcune persone hanno picchiato il personale sanitario, danneggiando suppellettili e macchinari. Tutto per ”vendicare” la morte di una loro congiunta, deceduta a 55 ...