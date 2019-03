Giorgio Mastrota si risposa | ecco chi è la fortunata

today

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il re delle televendite a nozze con Flo Gutierrez, scialpinista professionista e madre dei figli Matilde e Leonardo. Tutti i...

radioinvisibili : Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta: nozze con Flo Gutierrez e nuova vita in montagna - Librietv : Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta: nozze con Flo Gutierrez e nuova vita in montagna - zazoomblog : Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta l’annuncio a Detto Fatto - #Giorgio #Mastrota #sposa #seconda -