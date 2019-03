Formula 1 | a Melbourne è morto Charlie Whiting | il Race Director aveva 66 anni

Formula 1 - Verso Melbourne : tutte le novità del 2019 : Il Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a entrare nel vivo con il weekend del Gran Premio d'Australia. Se vi siete persi le novità che sono arrivate nel corso dei mesi scorsi, a motori spenti, questo è il momento giusto per recuperare.Power unit ancora più evolute. Nessuna modifica regolamentare sostanziale per ciò che riguarda le power unit in Formula 1. Nel segno della continuità, a spingere le monoposto saranno ancora i motori endotermici ...

Formula 1 - orari tv Gp Australia : gara di Melbourne in differita domenica dalle 14 su TV8 : Tutto è pronto per l’esordio stagionale della Formula 1. L’appuntamento con la prima gara dell’anno sarà fissato nel weekend, con il Gran Premio d’Australia. I semafori verdi si accenderanno domenica 17 marzo 2019 quando in Italia saranno le ore 6:10 del mattino. La diretta tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, mentre su TV8 ci sarà modo di vedere la gara in differita alle ore 14:00. Stesso orario anche per le qualifiche di sabato 16 marzo 2019, ...

Formula 1 - la carica di Vettel : "Melbourne? Bei ricordi..." : Il conto alla rovescia sta per finire. Domenica in Australia prende il via la stagione di Formula 1 con la Ferrari che ricomincia la caccia al Mondiale. A fare il punto sull'avvicinamento al primo GP ...

Formula 1 GP d'Australia : tutte le statistiche e quello che c'è da sapere su Melbourne : Se consideriamo la sola Melbourne, il dominio del pentacampione del mondo è ancora più evidente, visto che i rivali più prossimi, a quota 3 pole, sono Hakkinen, Michael Schumacher e Vettel. Sul ...