Lega | “Pian Saccoccia dice di no!”

(Di martedì 12 marzo 2019) “‘Piandi no!’. Questo il coro scandito a chiare lettere dalle decine di cittadini e militanti intervenuti domenica per una manifestazione nel quartiere lungo la via Braccianense, estrema periferia di Roma nord, dove una palazzina di via Laterza potrebbe ospitare, secondo il progetto di accoglienza del Comune, decine di rom e sfollati dei famigerati residence, in un quartiere già disagiato per la mancanza di tantissime opere di urbanizzazione”.Lo comunicano in una nota il Consigliere regionaleDaniele Giannini, il consigliere comunale Maurizio Politi, assieme ai Coordinatoririspettivamente dei Municipi XV e XIV, Andrea Nardini e Fernando Urciuolo.“Occorre mettere il massimo impegno nel portare i servizi essenziali nella zona come strade, marciapiedi, smaltimento acqua piovana, rotatorie e trasporto pubblico e non scaricare ...

