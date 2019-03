Ancelotti non parlerà parlerà Davide per la morte di Bucci

Ancelotti : «Bene il risultato ma tanti errori - speriamo di non essere noi la sorpresa in negativo» : «risultato rotondo poi hai i pensieri su alcune situazioni che dobbiamo certamente migliorare». Bicchiere mezzo pieno per Carlo Ancelotti al termine del match di Europa League del Napoli con il Salisburgo- Poi analizza la partita: «Contro il Salisburgo, una squadra che pressa molto alta, era fondamentale verticalizzare. L’abbiamo fatto bene attraverso possesso e contropiede. Il risultato poteva essere più rotondo. Siamo contenti per il ...

Napoli-Salisburgo - Ancelotti : “Buon risultato - ma non facciamo calcoli” : NAPOLI STRASBURGO 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro il Salisburgo in Europa League: “E’ un buon risultato, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare e non vanno fatti calcoli. Se li facciamo rischiamo grosso, come nel finale. Oggi […] L'articolo Napoli-Salisburgo, Ancelotti: “Buon risultato, ma non facciamo ...

Il Napoli vola ma Ancelotti non è tranquillo : “Abbiamo rischiato - non bisogna fare calcoli” : Il Napoli vince e convince: 3-0 netto al Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League. Milik, Fabian Ruiz e un’autorete permettono agli azzurri di guardare con molta fiducia alla gara di ritorno e con un’altissima probabilità di passare il turno. L’unico neo, la doppia assenza tra una settimana di Koulibaly e Maksimovic, entrambi in diffida ed entrambi ammoniti. Ma non ci pensa in questo momento Carlo ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

Napoli - Ancelotti : "Nessuna scoria dopo la Juve. San Gennaro non ci aiuta..." : Riecco l'Europa. Arriva pochi giorni dopo la conferma che il campionato sarà solo un affare della Juventus da qui al termine. Al Napoli resta il secondo posto e un traguardo ancora alla portata: l'...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no» : Europa League La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne - San Gennaro non ci sta aiutando» : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

Napoli-Salisburgo - conferenza stampa Ancelotti : “Gara non decisiva” : NAPOLI SALISBURGO conferenza stampa Ancelotti – Domani, alle ore 21, il Napoli ospiterà il Salisburgo in una gara fondamentale per la stagione. Agli azzurri ormai, sfumato il campionato e la Coppa Italia, non rimane che l’Europa. Ancelotti ha analizzato innanzi tutto la partita di domani sera parlando dell’avversario: “L’ambiente è sereno, siamo concentrati. Come contro […] L'articolo Napoli-Salisburgo, ...

Ancelotti punge Rocchi : "Se c'è il Var perché Rocchi non va a vedere?" : La dinamica del rosso di Meret per il Napoli non è molto chiara con Ancelotti che al termine del match ai microfoni di Sky Sport si è domandato come mai Rocchi non sia andato a rivedere l'azione al ...

Ancelotti : 'Episodio molto controverso ma Meret non tocca Ronaldo. Perché non andare al Var?' : Nella ripresa abbiamo rischiato di più con i cambi fatti', ha continuato a Sky Sport. 'Rimpianti? Credo che la Juve abbia fatto un percorso straordinario, questo non ci ha permesso di essere lì con ...

Ancelotti : 'Ronaldo-Meret - perché Rocchi non ha usato il Var?' : ' Non abbiamo rimpianti perche' la Juventus ha fatto un ruolino di marcia straordinario che ha annacquato quanto di buono abbiamo fatto - ha aggiunto il tecnico partenopeo ai microfoni di Sky Sport - ...

Ancelotti pronto al big match Napoli-Juve : “non sono imbattibili - un piacere ritrovare CR7” : Carlo Ancelotti ritiene la Juventus battibile dal suo Napoli, nonostante la presenza in campo del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo “Nessuno è imbattibile, ha tante qualità, esperienza, fisicità, noi dobbiamo indirizzarla sotto il profilo del gioco e dell’intensità“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del big match contro la Juventus al San Paolo. “E’ una partita di ...

Ancelotti : «Per il Napoli non c’è nulla di meglio che affrontare la Juventus adesso» : Conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Juventus Giochiamo una partita di campionato che forse è la più importante, niente di più. Lo faremo con la voglia e l’ambizione di giocare al meglio della nostre possibilità, e di dimostrare di poter essere competivi contro una squadra che è molto molto forte Rispetto all’andata la Juventus troverà una squadra con più sicurezze. All’andata era l’inizio di un nuovo ...