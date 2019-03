Salvini | festa di compleanno con 225 invitati Dal console russo a Baresi e Artom

Bestemmie e insulti choc a Salvini. Così manifestano le femministe : L'8 marzo è la giornata internazionale della donna. E ieri, anche in Italia, si sono svolte alcune manifestazioni delle femminisite (più incallite). Fra cartelloni, striscioni, bandiere e magliette colorate di rosa, le donne si sono fatte sentire. Ma mentre alzavano la voce, alzavano anche qualcos'altro: fumogeni, vernice (rigorosamente rosa) per imbrattare statue, come è accaduto a Milano per la statua di Indro Montanelli, e tutto ciò che serve ...

Catania - agricoltori protestano per il calo dei prezzi : “Dov’è Salvini? Senza risposte - avanti con blocchi e manifestazioni” : “Stiamo protestando per tutti i prodotti ortofrutticoli e per quelli importati dall’Africa. Salvini dice prima gli italiani, noi siciliani lo siamo, e perché non ci viene ad aiutare?”. Un centinaio di imprenditori agricoli e braccianti del comparto della Sicilia Sud-orientale si è dato appuntamento lungo la statale Catania-Gela, per il secondo giorno consecutivo di manifestazioni contro l’importazione massiccia di prodotti agroalimentari ...

Grillo contro la manifestazione antirazzista di Milano. Un altro Salviniano tra noi : Il penoso quanto inopportuno esercizio di benaltrismo (“Razzismo? Ma parliamo di poveri e di Tav…”), esibito da Beppe Grillo dopo la marcia dei 200mila a Milano sabato scorso, evidenzia ancora una volta, se ce n’era bisogno, quale sia la personalità vera del padre spirituale dei pentastellati; il movimento che annunciava la catarsi disintermediata della nostra asfittica democrazia e l’entrata nel regno di Gaia. Se gratti il comico ...

Manifestazione Milano - Salvini : 'Vado avanti e non cambio idea' : "Bene le manifestazioni pacifiche, ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli italiani: in Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti, mafiosi e sfruttatori". Lo ...

Landini : "C'è bisogno di unire il Paese". Salvini : "Bene le manifestazioni pacifiche - ma non cambio idea" : A Milano oggi, a manifestare per People - Prima le persone, c'erano anche i sindacati e il neo segretario della CGIL Maurizio Landini ha detto ai giornalisti:"Questa è una piazza che va oltre la sinistra: c'è un Paese solidale che lotta contro le diseguaglianze. E ci sono tutti i sindacati, uniti, che chiedono al governo di rimettere al centro il lavoro. Se si vuole cambiare questo Paese, bisogna coinvolgere le persone. Non si può cambiare il ...

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Critica Salvini su Facebook e viene ricoperta di insulti : "Ho solo manifestato il mio dissenso" : Ha postato su Facebook un commento critico a Matteo Salvini, in relazione ad un intervento in Tv in cui il vicepremier e segretario della Lega spiegava la sua idea di integrazione. Tanto è bastato perché Martina Mondini, 25 anni, di Stradella (Pavia), un'educatrice che lavora nel centro di accoglienza del comune, venisse investita di offese via web.insulti, anche a sfondo sessuale, che non hanno riguardato solo il suo commento su ...

San Valentino 2019 - Matteo Salvini su Twitter e Facebook “Festa da abolire” : San Valentino 2019, Matteo Salvini su Twitter e Facebook “Festa da abolire” Oggi è San Valentino, per tutti. Anche per chi non si è soliti pensare. Per esempio, per il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Tra chi decide di festeggiarlo, chi sceglie di accantonarlo per necessità o per decisione, c’è anche il vicepremier leghista. Primo mattino, una foto e un post. Matteo Salvini guarda fuori, occhi verso il sole che ...

