Napoli | picchia la moglie e la uccide | poi chiama il 118 | Non respira più

Napoli - il racconto di un detenuto nella «cella zero» : nudo - picchiato e costretto a fare le flessioni : «Mi hanno fatto spogliare nudo. Mi costringevano a fare flessioni e intanto mi picchiavano. Riuscivo a stento a tenere le mani sulla testa, per proteggermi». È così...

Napoli - pakistano picchiato da baby gang : ANSA, - Napoli, 28 FEB - Un cittadino pakistano è stato aggredito con spranghe e mazze l'altra notte da un gruppo di ragazzini a Napoli. L'uomo è stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari ...

Temperature in picchiata - forte vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per alberto caduto su un auto : Torna il maltempo al Centro-Sud d'Italia, con violente raffiche di vento, neve e collegamenti bloccati per le isole. A Napoli, dove sono caduti anche fiocchi di neve, un albero è caduto a causa del ...

Napoli - donna muore in ospedale e i parenti devastano il reparto e picchiano medici e infermieri : le immagini : “I camorristi che hanno distrutto un reparto dell’ospedale di Boscotrecase, malmenando il personale, devono essere puniti con la massima severità. Auspichiamo che per loro possano aprirsi al più presto le porte del carcere. È giusto inoltre che risarciscano i danni provocati, sia alle persone che alle suppellettili e ai macchinari del nosocomio”. A dirlo, in una nota, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della ...

Napoli - orrore in famiglia : lei è innamorata - lui la picchia e la costringe a prostituirsi : Era cominciata come tante storie d'amore nate sul web ma si era trasformata in un incubo per la giovane donna caduta in trappola e piegata alla prostituzione. La relazione tra un 35enne, L.T. e la ...

Napoli - donna muore in ospedale : parenti assaltano il reparto e picchiano medici : Una loro parente è decedura in ospedale. E loro hanno assaltato la struttura sanitaria picchiando medici e infermieri. È quello che è successo nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase, in provincia di Napoli. Alcune persone hanno picchiato il personale sanitario, danneggiando suppellettili e macchinari. Tutto per ”vendicare” la morte di una loro congiunta, deceduta a 55 ...

Bimbo ucciso a Napoli - la confessione; «Lo picchiavo perché rompeva tutto» : La banalità del male. Dopo cinque ore di interrogatorio, incalzato dalle domande del pubblico ministero Paola Izzo, Tony Sessoubti Badre, è crollato. «Li ho picchiati...

Napoli - la bimba ferita : "Ci ha picchiato con la scopa" : Irritato per le attenzioni che rivolgeva loro la madre - troppe a suo dire rispetto a quelle rivolte alla più piccola di 4 anni anche figlia sua - avrebbe impugnato una scopa e massacrato di botte i figli della donna, un bimbo di 6 anni e la sorellina di 8, nella casa in cui abitavano tutti e cinque a Cardito (Napoli).Sarebbe questo l'agghiacciante retroscena che emerge dal racconto che la piccola - portata in codice rosso all'ospedale Santobono ...